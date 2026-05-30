지방선거 둘째날 사전투표율 오전 11시 현재 15.38%…686만명 참여

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 11시 기준 전국 투표율이 15.38%로 집계됐다. 전국 유권자 4464만9908명 중 686만6418명이 참여했다. 4년 전 같은 시간보다 높고, 전남이 28.38%로 가장 높았다. 오전 11시 기준 사전투표율 15.38% 집계

전체 유권자 4464만9908명 중 686만명 참여

전남 최고, 대구 최저 지역별 투표율 차이

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표하는 시민들 제9회 전국동시지방선거 사전투표 이틀차인 30일 오전 광주 광산구 우산동행정복지센터 3층에 마련된 사전투표소에서 한 유권자가 투표함에 용지가 담긴 봉투를 넣고 있다. 2026.5.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 사전투표하는 시민들 제9회 전국동시지방선거 사전투표 이틀차인 30일 오전 광주 광산구 우산동행정복지센터 3층에 마련된 사전투표소에서 한 유권자가 투표함에 용지가 담긴 봉투를 넣고 있다. 2026.5.30 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 11시 전국 투표율은 15.38%(누적 기준)로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 686만 6418명이 투표했다.이는 4년 전 제8회 지방선거 사전투표 이틀째 같은 시간 투표율(13.65%)보다 1.73% 포인트 높은 수치다.지난해 치러진 21대 대통령 선거 같은 시간 투표율(24.55%)보다는 9.17% 포인트, 2024년 22대 국회의원 선거(20.51%)보다는 5.13% 포인트 낮다.지역별로는 전남의 사전투표율이 28.38%로 가장 높았고, 전북은 24.96%로 뒤를 이었다. 대구는 12.05%로 가장 낮았다.사전투표는 이날 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트에서 확인할 수 있다.주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 주소지와 상관없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다.모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다. 화면 캡처 이미지는 사용할 수 없다.