지방선거 둘째날 사전투표율 오전 10시 14.29%…전남 26.81% ‘최고’ 대구 11.15% ‘최저’

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세줄 요약 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 10시 기준 전국 투표율은 14.29%로 집계됐다. 전체 유권자 4464만9908명 중 638만240명이 참여했으며, 직전 지방선거보다 1.62%포인트 높았다. 전남이 26.81%로 최고, 대구가 11.15%로 최저였다. 전국 사전투표율 14.29% 집계

전남 최고, 대구 최저 투표율

직전 지방선거보다 1.62%p 상승

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 충북 청주 강서2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다.2026.5.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 충북 청주 강서2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다.2026.5.30 연합뉴스

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6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 10시 현재 전국 투표율이 14.29%로 집계됐다.중앙선거관리위원회는 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 638만 240명이 투표를 마쳤다고 밝혔다.투표율은 14.29%로 직전 지방선거 12.67% 대비 1.62%포인트 높다.투표율이 가장 높은 지역은 전남(26.81%)이다. 이어 전북 23.48%, 강원 17.49%, 광주 17.31% 순으로 집계됐다.가장 낮은 곳은 대구로 11.15%다. 이어 경기 12.25%, 인천 12.70%, 부산 12.94% 순이다. 서울 지역 투표율은 13.81%를 기록했다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.