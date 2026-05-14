관광공사, 5월 서해 해양관광 프로그램 운영…장애인·가족 맞춤 코스

세줄 요약 한국관광공사 경인지사가 5월 ‘바다가는 달’을 맞아 서해안 일대에서 무장애 해양관광과 가족 맞춤형 체험 프로그램을 운영했다. 장애 유형별 코스, 바다 휠체어 갯벌 체험, 해상 케이블카, 스탬프 투어, 피크닉 상품이 포함됐다. 서해안 무장애 해양관광 프로그램 운영

장애 유형별 맞춤 코스와 체험 구성

가족 여행객 대상 스탬프 투어·피크닉

이미지 확대 바다 휠체어를 타고 갯벌체험을 하는 행사 참가자.한국관광공사 제공. 닫기 이미지 확대 보기 바다 휠체어를 타고 갯벌체험을 하는 행사 참가자.한국관광공사 제공.

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한국관광공사 경인지사가 5월 ‘바다가는 달’을 맞아 서해안 일대에서 다채로운 해양관광 프로그램을 운영한다.먼저 무장애 해양관광 프로그램 ‘서해 바다에서 우리 모두 함께 海’가 5월 한 달간 총 6회 운영된다. 인천·시흥·안산·화성 일대에서 회당 28명씩 총 168명이 참여하며, 발달·청각·지체·시각 등 장애 유형별 맞춤 코스로 구성됐다. 무장애 관광 전문 인솔자가 동행하며 바다 휠체어를 활용한 갯벌 체험, 제부도 해상 케이블카, 매향리 습지생태 탐방 등이 마련됐다.가족 여행객을 위한 프로그램도 선보인다. 국립인천해양박물관, 오이도박물관 등 경인지역 해양 교육·체험 시설 10곳을 연계한 여권형 스탬프 투어가 오는 11월까지 진행된다. 3곳 이상 방문해 인증하면 추첨을 통해 경품이 제공된다. 영종도 바닷가에서 즐기는 피크닉 상품도 5월 23일부터 다음 달 27일까지 매 주말 운영되며, 해변 피크닉과 요트 항해를 함께 체험할 수 있다.무장애 관광 및 피크닉 여행상품 관련 사항은 바다가는 달 캠페인 누리집(바다가는달.kr)에서, 스탬프 투어는 트립파인더 홈페이지(tripfinder.co.kr)에서 확인할 수 있다.