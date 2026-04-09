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한국출판문화산업진흥원장에 김승수 전 전주시장

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2026-04-09 17:23
수정 2026-04-09 17:23
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최휘영(왼쪽) 문화체육관광부 장관이 9일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 신임 김승수 한국출판문화산업진흥원 원장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 문체부 제공
최휘영(왼쪽) 문화체육관광부 장관이 9일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 신임 김승수 한국출판문화산업진흥원 원장에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다.
문체부 제공


문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원 원장에 김승수(57) 전 전주시장을 임명했다고 9일 밝혔다. 임기는 3년이다.

김 신임 원장은 전주시장과 사단법인 전국책읽는도시협의회 초대 회장을 지내며 지역 출판 생태계 활성화와 책 문화 확산에 힘써왔다.

그는 전주시장 재임 당시 전주를 ‘책의 도시’로 선포한 바 있으며, 독서 문화 확산과 지역 서점 활성화를 위해 전주책사랑포인트 ‘책쿵20’을 도입하고 도서관 기반 시설을 구축하는 등 다양한 정책을 펼쳤다.

이런 공로를 인정받아 2021년 한국출판인회의가 주최하는 ‘올해의 출판인’ 특별상을 받았다.

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최휘영 문체부 장관은 “신임 원장이 쌓아온 출판·독서 정책과 행정 경험을 바탕으로 ‘K콘텐츠’의 뿌리인 출판문화산업이 재도약하고 책 문화가 활성화되도록 힘써주기를 기대한다”고 말했다.
윤수경 기자
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