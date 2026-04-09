일제강점기 사라진 덕수궁 ‘조원문’ 흔적 확인

이미지 확대 ] 1904년 대화재 이전의 경운궁(지금의 덕수궁)과 조원문

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국가유산청 제공

이미지 확대 발굴 조사 후 확인된 조원문 위치 및 궁장, 소방계, 이왕직사무소.

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일제강점기 사라졌던 덕수궁 조원문의 흔적이 발굴 조사를 통해 확인됐다. 궁궐은 기본적으로 삼문(정문·중문·전문) 체계를 갖추는데, 조원문은 덕수궁의 중문이다.국가유산청 궁능유적본부는 조원문 권역 발굴조사를 통해 1910년대 일제에 의해 궁궐이 헐리는 과정에서 사라진 조원문의 건축적 실체를 확인했다고 9일 밝혔다.궁궐의 삼문 체계는 위엄과 질서를 드러낸다. 덕수궁(경운궁) 역시 대안문(현재 대한문)을 지나 조원문, 중화문으로 이어지는 구조로 조성해 궁궐의 격식을 갖췄다.1904년 덕수궁 대화재 당시에도 살아남았던 조원문은 1910년대 일제강점기 사라진 이후 그 모습을 볼 수 없었다. 하지만 이번 발굴조사에서 기단석(돌로 건물의 기초가 되는 단을 만든 것)과 모서리석 등이 드러났다. 그동안 ‘경운궁 중건배치도’ 등 문헌과 사진 속에서만 볼 수 있었던 조원문의 건축적 실체가 확인된 것이다.조원문이 있었던 것으로 여겨지는 자리 주변에서는 궁궐 담장의 기단, 궁궐에서 화재 예방과 초기 대응을 위해 설치된 시설인 소방계 건물 흔적도 나왔다. 일제강점기 당시 궁내부 대신 산하에서 조선 왕실의 사무를 맡아 보던 관청인 이왕직사무소 건물로 추정되는 시설 흔적 일부도 발견됐다.궁능유적본부는 “근대기 덕수궁 공간 구조의 변화와 활용 양상을 파악할 의미 있는 학술적 성과”라며 “복원을 위한 결정적 단서를 확보한 것”이라고 밝혔다.본부는 덕수궁 복원·정비 기본계획에 따라 올해 조원문 권역 복원·정비를 위한 설계를 본격화하고 2029년까지 단계적으로 공사를 진행할 예정이다.