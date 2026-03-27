보수적 美평론가들도 푹 빠진 한강…“번역 장벽 별 것 아니네”

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한강 작가의 소설 ‘작별하지 않는다’가 26일(현지시간) 전미도서비평가협회상(National Book Critics Circle Awards) 소설 부문 수상작으로 뽑히면서 ‘K 문학’(한국문학)의 위상이 한층 높아졌다는 평가가 나온다.1975년 출범한 협회상 사상 번역 작품이 소설 부문을 수상한 것은 처음이다. 미국은 비영어권 번역문학에 대해 보수적인 것으로 알려진 가운데 한 작가의 수상 소식은 주목할 만하다.그는 2016년 부커상, 2024년 노벨문학상을 받으며 한국문학사의 새 장을 열었고, 이번엔 전미비평가협회상까지 거머쥐며 세계적 거장으로서 입지를 굳혔다.문단과 출판계는 최근 한국문학을 바라보는 세계의 시선이 확실히 달라진 만큼, 이번 수상을 계기로 실력 있는 번역가를 양성하는 등 정책적 지원이 필요하다는 목소리를 내고 있다. K문화 열풍 덕분에 한국어를 공부하는 이들은 많지만 사용 인구로 따지면 한국어는 여전히 소수 언어에 속하기 때문에 ‘번역의 장벽’을 넘지 못하면 해외 독자와의 소통이 어렵다는 이유에서다.전문가들은 번역 문화의 질적 성숙이 한국 문학의 황금기를 이끌 수 있다고 분석한다.한국문학번역원장을 지낸 곽효환 시인은 “출발 언어에 대한 이해가 높고 표현 능력이 뛰어난 번역가들이 전면에 등장하면서 한국 문학의 황금기가 열렸다”고 평가했다. 그는 “영미 출판시장은 번역물이 차지하는 비율이 고작 3%에 불과한 아주 보수적인 시장”이라며 “이런 시장에서도 한국 문학이 상업적으로 통할 수 있다는 인식이 확산했다”고 분석했다.문학평론가인 장은수 편집문화실험실 대표는 전 세계적인 한류 열풍도 한국 문학의 세계화에 한몫한 것으로 풀이했다.다만 전문가들은 한목소리로 번역 전문가 양성을 시급한 과제로 꼽았다.곽 전 원장은 “한국 문학 번역의 가장 큰 문제는 믿을 수 있는 번역가 수가 많지 않다는 것”이라며 “한 번역가가 너무 많은 작가의 작품을 번역하다 보면 중장기적으로 한국 문학에도 도움이 되지 않는다”고 진단했다.장 평론가 역시 번역가 양성의 중요성을 강조하며 번역원이 설립을 추진하는 번역대학원대학교 등의 사업을 긍정적으로 평가했다.