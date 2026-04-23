연료전지 폐열로 골프장 운영…경주 보문골프클럽에 최초 도입

이미지 확대 경북 경주시 북군동 보문골프클럽 전경. 경북문화관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 북군동 보문골프클럽 전경. 경북문화관광공사 제공

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경북 경주 골프장에서 수소연료전지 발전 중 발생하는 폐열로 시설을 운영해 탄소중립을 실현한다.경북문화관광공사는 보문골프클럽에서 세계 최초로 수소연료전지 발전 과정에서 발생하는 폐열로 골프장을 운영하기 위해 서라벌도시가스와 ‘친환경 골프장 운영 및 신재생에너지 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.협약은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로, 보문골프클럽을 거점으로 실질적인 탄소중립 모델을 구현하기 위해 마련됐다.보문골프클럽 유휴부지에 수소연료전지 발전시설을 설치하고, 발전 과정에서 부수적으로 발생하는 폐열을 골프장 클럽하우스와 사우나 시설 등에 활용한다. 산업시설이나 아파트 단지 수소연료전지 폐열을 재활용하는 사례가 있으나, 골프장에서는 첫 시도다.서라벌도시가스가 연료전지 발전설비의 설치와 운영·관리를 전담해 전기와 폐열을 효율적으로 재활용할 예정이다. 이를 통해 보문골프클럽 내 에너지 효율을 극대화할 방침이다.수소연료전지는 화석 연료의 연소 과정 없이 수소와 산소의 화학 반응으로 전기를 생산하는 무공해 발전 시스템이다. 에너지 손실이 적어 발전 효율이 높고, 구동 과정에서 미세먼지를 정화하는 기능이 있어 탄소중립 실현을 위한 핵심 기술로 꼽힌다.김남일 경북문화관광공사 사장은 “수소연료전지 폐열을 활용한 친환경 골프장 운영은 세계 최초”라며 “보문골프클럽을 시작으로 지속가능한 친환경 관광 인프라를 구축하고 관광 분야 ESG 경영의 새로운 이정표를 세우겠다”고 강조했다.