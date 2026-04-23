슈가스컬, 잠실 롯데월드몰서 ‘멕시칸 피크닉’ 콘셉트 팝업스토어 오픈

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루미 호스피탈리티(LUMI HOSPITALITY)가 운영하는 멕시코 음식점 슈가스컬(SUGAR SKULL)이 4월 23일부터 5월 17일까지 서울 잠실 롯데월드몰 지하 1층에서 팝업스토어를 운영한다.이번 팝업스토어는 멕시코 축제에서 영감을 받은 슈가스컬만의 즐거움과 화려함을 직접 경험할 수 있도록 기획했다. 석촌호수 인근에 위치한 점을 고려해 2030세대와 가족 단위 방문객을 겨냥해 ‘멕시칸 피크닉’ 콘셉트의 공간으로 연출했다.한국 문화에 반해 멕시코에서 건너온 ‘슈가’와 ‘슈미’, 생동감 있는 ‘타코 트리오’ 등 브랜드 세계관을 담은 캐릭터들이 팝업스토어 곳곳에서 방문객을 맞이한다. 2D에 입체감을 살린 포토존은 실내와 실외, 한국과 멕시코 경계를 넘어서는 이색 경험을 제공한다.매일 신선한 야채와 함께 정성 가득한 멕시코 요리를 선보인다. 유기농 살사에 마리네이드해 부드러운 닭고기와 라이스, 신선한 야채를 담아 당일 생산하는 ‘브리또볼’, 도톰 쫄깃한 플랫브래드에 야채와 다양한 토핑이 들어간 든든한 ‘빵타코’ 등 베스트 메뉴가 판매된다. 수비드 치킨 브리또를 치즈로 감싸 노릇하고 바삭하게 구워 컵에 담아 간편하게 즐기는 ‘컵 브리또’와 한국과 멕시코가 사랑하는 매운맛과 치폴레를 활용한 특제 소스 그리고 오직 슈가스컬 팝업에서만 경험할 수 있는 ‘자이언트 브리또’, 갈비처럼 길쭉하게 자른 옥수수에 특제 시즈닝과 소스를 더해 흔들어 먹는 재미를 살린 ‘쉐이크 콘립’을 간편하고 귀여운 포장 패키지와 함께 제공한다. 브리또볼과 컵 브리또는 미국쌀협회와 협업해 선보이는 메뉴다.브랜드 굿즈 ‘랜덤 키링’은 팝업 메뉴 구매 고객에게 제공된다. 총 5가지 디자인으로 구성되며, NFC가 탑재돼 매장 방문 시 사이드 메뉴를 제공하는 쿠폰이 포함되어 있다. 또한 피크닉 박스 구매 고객에게는 매장 할인권도 함께 제공한다. 이와 함께 다양한 이벤트를 통해 축제 분위기를 재현한다는 계획이다.루미 호스피탈리티 관계자는 “첫 팝업인 만큼 많은 준비를 기울였다”며 “잠실 팝업을 찾는 고객들이 멕시코 음식을 쉽고 재미있게 접하고, 슈가스컬 특유의 활기찬 분위기와 미식 경험을 즐기길 바란다”고 밝혔다.한편, 슈가스컬 정식 매장은 종로, 센트럴시티, 서울역에 위치하고 있으며, 팝업스토어에 대한 자세한 정보는 슈가스컬 인스타그램과 루미 호스피탈리티 홈페이지에서 확인할 수 있다.