“할머니 틀니 좀…” 눈물로 부탁한 중학생, 의대생 돼 다시 찾았다

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이미지 확대 인터뷰하는 최성우 원장. 연합뉴스TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인터뷰하는 최성우 원장. 연합뉴스TV 캡처

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5년 전 한 치과를 찾아와 이같이 말했던 중학생이 의대생이 되어 다시 찾아온 사연이 전해지며 잔잔한 감동을 주고 있다.20일 연합뉴스에 따르면 서울 강북구에서 치과를 운영하는 최성우 원장은 최근 뜻밖의 손님을 맞았다. 과거 도움을 줬던 학생이 의대 합격 소식을 들고 다시 찾아온 것이다.이들의 인연은 5년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 중학생이던 학생은 치과 건물 위층 독서실에 다니며 오가다 최 원장에게 밝게 인사를 건네던 예의 바른 아이였다.그러던 어느 날 학생은 눈물을 글썽이며 치과를 찾아왔다. 부모 없이 할머니와 단둘이 살고 있다는 그는 오래된 틀니로 식사를 제대로 하지 못하는 할머니를 위해 치료를 부탁했다. 치료비를 낼 형편이 안 된다며 대신 치과 화장실 청소를 하겠다는 말도 덧붙였다.어린 학생의 절박한 부탁에 마음이 움직인 최 원장은 “할머니를 모시고 오라”며 틀니 치료를 무상으로 도와줬다.이후 학생이 의사를 꿈꾼다는 사실을 알게 된 최 원장은 공부를 도왔다. 학원에 다니기 어려운 형편이었던 학생에게 틈나는 대로 문제를 가르쳐주고 교재를 챙겨주며 멘토 역할을 했다.하지만 학생이 다니던 독서실이 문을 닫으면서 자연스럽게 연락이 끊겼고, 그렇게 5년의 시간이 흘렀다.그리고 최근 한 청년이 다시 치과 문을 두드렸다. 학생은 의대 합격증과 학생증을 내보이며 “원장님 같은 의사가 되겠다”고 밝혔다.최 원장은 “말로 표현할 수 없는 기적 같은 선물이었다”며 “나는 그저 틀니 하나 해드렸을 뿐인데, 오히려 내가 더 큰 위로를 받았다”고 회상했다.이어 “나중에 형편이 어려운 사람들을 도와주는 의사가 되길 바란다”고 당부하며 학생의 앞날을 응원했다.사연을 접한 네티즌들은 “작은 선의가 한 사람의 인생을 바꿨다” “좋은 어른과 좋은 학생이 만든 이야기라 더 울컥한다” “이 학생이 나중에 또 다른 누군가를 돕는 의사가 되길 바란다”는 반응을 보였다.