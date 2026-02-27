국가기록원-국가유산청, 부산 유네스코 세계유산위원회 준비에 맞손

이미지 확대 허민(왼쪽) 국가유산청장과 이용철(오른쪽) 국가기록원장이 27일 정부대전청사에서 유네스코 세계유산위원회 성공 개최를 위한 업무협약식을 체결했다. 국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 허민(왼쪽) 국가유산청장과 이용철(오른쪽) 국가기록원장이 27일 정부대전청사에서 유네스코 세계유산위원회 성공 개최를 위한 업무협약식을 체결했다. 국가유산청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

행정안전부 국가기록원과 국가유산청은 27일 정부대전청사에서 제48차 유네스코 세계유산위원회의 성공을 위해 업무협약을 체결했다.세계유산위원회는 세계유산 관련 최대 국제 행사로, 오는 7월 부산에서 열린다. 국내에서는 첫 개최다. 두 기관은 이와 관련 세계유산과 세계기록유산 관련 기록물을 활용한 전시와 국제학술대회, 관광 프로그램을 함께 기획한다.국가기록원은 조선왕조실록, 5·18 민주화운동, 새마을운동, 동학농민운동, 4·19혁명, 이산가족 찾기, 산림녹화 등 유네스코 세계기록유산을 주제로 한 특별전시를 개최한다. 국가기록원 부산분원에 보존 중인 조선왕조실록을 특별히 관람할 수 있는 프로그램을 만들어 세계기록유산의 중요성을 되새기고 기록의 역사를 전 세계에 알릴 계획이다.국가유산청은 유네스코 가입 문서와 세계유산 등재 역사 관련 기록물을 활용한 전시를 주관할 예정이다.두 기관은 “앞으로도 공공 및 민간의 다양한 기관과 협력해 국내에서 처음 열리는 세계유산위원회가 성공적인 행사가 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.