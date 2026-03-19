[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 19일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 19일

입력 2026-03-19 01:20
수정 2026-03-19 01:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 건강 관리에 힘쓰는 게 좋다.

60년생 : 손재수가 있으니 주의하라.

72년생 : 노력하는 사람이 승리한다.

84년생 : 운이 점차 좋아진다.

96년생 : 뜻을 펴기가 어려울 수 있다.



49년생 : 컨디션 유지에 힘쓰는 것이 좋겠다.

61년생 : 대인 관계에 주의하라.

73년생 : 운이 왕성하니 운수대통이다.

85년생 : 포기하지 말고 밀고 나가는 게 좋다.

97년생 : 마음먹기에 달렸다.

호랑이

50년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 게 좋다.

62년생 : 마음의 안정을 취하는 것이 좋다.

74년생 : 오늘은 행운의 날이다.

86년생 : 자세하게 검토한 다음 일을 추진하는 게 좋다.

98년생 : 새로운 시작도 괜찮겠다.

토끼

51년생 : 재물운이 좋아진다.

63년생 : 아는 사람의 도움이 있다.

75년생 : 차분히 일을 풀어 나가는 게 좋다.

87년생 : 현상 유지가 최선이다.

99년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.



52년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루다.

64년생 : 관재나 구설을 주의하는 게 좋다.

76년생 : 너무 큰 일을 꿈꾸지 않는 게 좋다.

88년생 : 지난 일에 얽매여 손실이 클 수 있다.

00년생 : 거래 관계는 신중히 하는 게 좋다.



53년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

65년생 : 소득이 좋아 주머니가 두둑해진다.

77년생 : 성공이 눈앞에 있다.

89년생 : 행동에 주의하는 게 좋다.

01년생 : 취미를 가져보는 것도 좋겠다.



54년생 : 사람을 사귈 때 마음을 활짝 여는 게 좋다.

66년생 : 작은 친절이 행운을 부른다.

78년생 : 대인 관계를 중시하는 게 좋다.

90년생 : 만사가 형통하다.

02년생 : 적극적으로 일을 추진하는 게 좋다.



43년생 : 다른 사람이 어려울 때 베푸는 게 좋다.

55년생 : 모든 일이 쉽게 이루어진다.

67년생 : 소득은 조금이지만 희망은 있다.

79년생 : 운세가 차츰 호전된다.

91년생 : 한꺼번에 큰 것을 노리지 않는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 소신을 지키는 것이 길하다.

56년생 : 기다리던 소식이 있다.

68년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.

80년생 : 현재 하는 일에 충실한 게 좋다.

92년생 : 희망이 다가온다.



45년생 : 쉽게 풀리니 걱정하지 않는 게 좋다.

57년생 : 저녁 약속이 취소될 수 있다.

69년생 : 만사가 형통한 즐거운 하루다.

81년생 : 뜻한 대로 이루어진다.

93년생 : 묵은 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.



46년생 : 서로의 이해가 필요하다.

58년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.

70년생 : 기쁜 소식이 들려온다.

82년생 : 지나친 기대는 하지 않는 게 좋다.

94년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

돼지

47년생 : 덕을 쌓으면 경사가 넘친다.

59년생 : 가족이 화합하는 것이 중요하다.

71년생 : 오후부터 서서히 좋아지겠다.

83년생 : 가까운 사람의 도움을 받는다.

95년생 : 힘을 발휘하는 게 좋다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로