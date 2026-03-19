[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 19일

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쥐
48년생 : 건강 관리에 힘쓰는 게 좋다.
60년생 : 손재수가 있으니 주의하라.
72년생 : 노력하는 사람이 승리한다.
84년생 : 운이 점차 좋아진다.
96년생 : 뜻을 펴기가 어려울 수 있다.
소
49년생 : 컨디션 유지에 힘쓰는 것이 좋겠다.
61년생 : 대인 관계에 주의하라.
73년생 : 운이 왕성하니 운수대통이다.
85년생 : 포기하지 말고 밀고 나가는 게 좋다.
97년생 : 마음먹기에 달렸다.
호랑이
50년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 게 좋다.
62년생 : 마음의 안정을 취하는 것이 좋다.
74년생 : 오늘은 행운의 날이다.
86년생 : 자세하게 검토한 다음 일을 추진하는 게 좋다.
98년생 : 새로운 시작도 괜찮겠다.
토끼
51년생 : 재물운이 좋아진다.
63년생 : 아는 사람의 도움이 있다.
75년생 : 차분히 일을 풀어 나가는 게 좋다.
87년생 : 현상 유지가 최선이다.
99년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.
용
52년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루다.
64년생 : 관재나 구설을 주의하는 게 좋다.
76년생 : 너무 큰 일을 꿈꾸지 않는 게 좋다.
88년생 : 지난 일에 얽매여 손실이 클 수 있다.
00년생 : 거래 관계는 신중히 하는 게 좋다.
뱀
53년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.
65년생 : 소득이 좋아 주머니가 두둑해진다.
77년생 : 성공이 눈앞에 있다.
89년생 : 행동에 주의하는 게 좋다.
01년생 : 취미를 가져보는 것도 좋겠다.
말
54년생 : 사람을 사귈 때 마음을 활짝 여는 게 좋다.
66년생 : 작은 친절이 행운을 부른다.
78년생 : 대인 관계를 중시하는 게 좋다.
90년생 : 만사가 형통하다.
02년생 : 적극적으로 일을 추진하는 게 좋다.
양
43년생 : 다른 사람이 어려울 때 베푸는 게 좋다.
55년생 : 모든 일이 쉽게 이루어진다.
67년생 : 소득은 조금이지만 희망은 있다.
79년생 : 운세가 차츰 호전된다.
91년생 : 한꺼번에 큰 것을 노리지 않는 게 좋다.
원숭이
44년생 : 소신을 지키는 것이 길하다.
56년생 : 기다리던 소식이 있다.
68년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.
80년생 : 현재 하는 일에 충실한 게 좋다.
92년생 : 희망이 다가온다.
닭
45년생 : 쉽게 풀리니 걱정하지 않는 게 좋다.
57년생 : 저녁 약속이 취소될 수 있다.
69년생 : 만사가 형통한 즐거운 하루다.
81년생 : 뜻한 대로 이루어진다.
93년생 : 묵은 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.
개
46년생 : 서로의 이해가 필요하다.
58년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.
70년생 : 기쁜 소식이 들려온다.
82년생 : 지나친 기대는 하지 않는 게 좋다.
94년생 : 많은 사람이 도와주는구나.
돼지
47년생 : 덕을 쌓으면 경사가 넘친다.
59년생 : 가족이 화합하는 것이 중요하다.
71년생 : 오후부터 서서히 좋아지겠다.
83년생 : 가까운 사람의 도움을 받는다.
95년생 : 힘을 발휘하는 게 좋다.
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