“얼른 신청해”…1인당 250만원, ‘가수 윤하 장학금’ 뭐길래

가수 윤하의 기부금으로 신설된 2026년 ‘푸른등대 가수 윤하 기부장학금’이 신규 장학생 모집을 시작했다.윤하는 25일 자신의 인스타그램에 “물리·천문학과 친구들아, 윤하 장학금 신청해. 노벨상 받아야지”라는 문구와 함께 한국장학재단의 ‘2026년 1학기 푸른등대 기부장학금 신규 장학생’ 모집 안내 글을 올렸다.푸른등대 기부장학금은 개인과 법인으로부터 기부금을 조성해 다양한 분야의 저소득층 우수 대학생에게 생활비를 지원하는 장학금이다. 올해 1학기에는 총 17개 기부처의 신규장학생을 선발하는데, 그중 하나가 가수 윤하다.윤하 장학금은 한 명당 250만원씩 총 25명에게 장학금을 지원한다. 윤하가 5000만원을, 윤하 밴드가 250만원을 기부했으며 유튜버 슈카월드도 1000만원을 보탰다.지원 대상은 대한민국 국적의 국내 4년제 및 전문대학교 재학생 중 학자금 지원 구간 6구간 이하이며 다니는 학과명에 ‘물리’나 ‘천문’이 포함돼야 한다. 다만 물리치료학과 등 의료·보건 계열 학과는 제외된다.앞서 윤하는 지난해 12월 서울 중구 한국장학재단 서울사무소를 찾아 장학금 1억원을 전달했다. 당시 윤하는 “팬들에게 받은 사랑을 미래의 과학자들과 나누고 싶었다”며 “물리학과 천문학을 공부하는 학생들이 경제적 걱정 없이 학업에 매진해 밤하늘 별처럼 밝게 빛나는 인재로 성장하기를 바란다”고 밝혔다.윤하는 그간 ‘사건의 지평선’ ‘오르트 구름’ 등 천문학적 소재를 쓴 노래들을 발표하며 과학에 대한 깊은 관심을 드러내 왔다.한국장학재단과 윤하는 단발성이 아닌 연간 1억원 규모로 물리학·천문학 전공 저소득층 대학생을 지원하는 사업을 지속할 계획이다.