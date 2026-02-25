‘수십억 자산가’ 전원주, 도시가스요금 고작 1370원… 직접 밝힌 절약 비결은

이미지 확대 유튜브 채널 ‘전원주인공’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 채널 ‘전원주인공’ 캡처

주식과 금만으로도 40억원대 자산을 보유한 것으로 알려진 배우 전원주(86)가 몸에 밴 절약 습관을 공개했다.지난 24일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에 올라온 영상에는 전원주의 충격적인 도시가스 요금이 소개됐다.이날 전원주의 자택을 찾은 PD는 안부 인사를 건넨 뒤 “이렇게 추운 날에 집이 좀 춥지 않나. 겨울인데 이렇게 춥게 사시나”라고 물었다.이에 전원주는 “그래도 난 보일러 안 켠다. 옷 두껍게 입고 있으면 돼”라고 답했다.PD는 탁상 위에 놓인 도시가스 자동납부청구서를 집어 들었다. 거기에는 지난해 10월 요금이 1370원이 찍혀 있었다.전원주는 요금을 보고 놀란 PD에게 “이거 내러 갔더니 직원들이 검사 한 번 또 하더라. 이렇게 조금 나올 리가 없다면서”라고 말했다.전원주는 또 “내가 여기로 이사 온 이유 중 하나가 산으로 이렇게 쫙 가려져 있기 때문에 바람이 안 들어온다. 이렇게 딱 (집에) 들어오면 뜨듯하다. 보일러 안 때도 된다”며 웃풍이 잘 들어오지 않는 집을 자랑했다.전원주는 이날 영상에서 서울 남대문시장을 찾아 남다른 ‘짠순이’ 면모를 또 한 번 드러냈다.가발을 맞추기 위해 며느리와 함께 남대문시장에 간 전원주는 식사 후 한 카페에 들어갔고, 라떼 한 잔을 주문했다.전원주의 며느리는 “어머니, 라떼 하나 사서 저랑 나눠 드실 거죠?”라고 했고, 전원주는 매우 흡족해하며 “하나만 시켜. 하나”라고 강조했다.며느리는 “남편, 저, 어머니 셋이 카페에 가면 꼭 음료를 하나만 시키신다”며 “요즘은 1인 1잔이 기본이지 않나. ‘셋이 한 잔은 너무하다, 두 잔은 시키자’고 해도 하나만 주문하라고 하신다”고 설명했다. 이어 “사실 어머니가 그렇게 안 사셔도 되는데, 아끼는 게 몸에 배신 것 같다”고 덧붙였다.전원주는 “청와대에 두 번 들어갔다”며 과거 절약상과 저축상을 받으러 간 적이 있다고 밝혔다. 그러면서 “상 받을 때 내가 며느리를 데리고 들어갔다. ‘이렇게 아끼면 이렇게 큰 상이 온다’(는 걸 보여주려고)”라고 부연했다.전원주는 주식과 금 등에 장기 투자해 큰 수익을 올린 것으로 유명하다. 전원주는 주식 30억원, 금 10억원을 보유했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 여기에 서울 신촌 건물과 청담동 아파트 등을 보유하고 있는 것으로 전해졌다.