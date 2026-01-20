中암웨이 1만4천명 한국 몰려온다…“770억원짜리” 들썩

이미지 확대 2014년 한국에서 열린 중국 암웨이 기업회의 현장. 한국관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 2014년 한국에서 열린 중국 암웨이 기업회의 현장. 한국관광공사 제공

중국 암웨이(Amway) 임직원 1만 4000여 명이 내년 봄 한국을 찾는다. 2014년 이후 첫 대규모 방한이다.한국관광공사는 중국 암웨이의 기업회의 및 인센티브(포상) 관광 목적지가 한국으로 최종 확정됐다고 20일 밝혔다.중국 암웨이 회원과 임직원 등 1만 4000명은 2027년 봄 한국에서 약 2주간 머무른다.특히 이번 방한은 단순한 여행을 넘어선 대형 기업회의(MICE) 행사의 일환이라는 점에서 경제적 파급효과가 클 것으로 기대한다.기업회의를 포함한 포상관광 단체의 1인당 소비액은 일반 관광객보다 약 1.83배 많다.한국관광공사는 이번 중국 암웨이 단체 방한으로 발생하는 경제적 파급효과는 약 770억원에 달할 것으로 추산했다.중국 암웨이는 매년 1만여명 규모의 해외 연수를 진행해 전 세계 MICE 업계의 유치 경쟁이 치열한 단체 중 하나다.중국 암웨이는 2014년 한국에서 기업회의를 연 바 있다. 당시에도 1만 3000명이 한국을 방문해 400억원 이상의 경제적 파급효과가 발생한 것으로 알려졌다.애초 이들은 내년 일본 오사카에서 행사를 진행하려 했으나, 방향을 한국으로 튼 것으로 전해졌다. 최근 대만 문제를 둘러싼 중국과 일본 간 갈등 탓으로 풀이된다.앞서 중국은 민관에 일본 관광 자제령을 내린 바 있다.중국 암웨이는 다만 우수한 MICE 인프라와 다양한 K-컬처 체험 행사를 고려해 한국을 최종 개최지로 선정했다고 밝혔다.문문 중국 암웨이 행사기획부 총괄책임자는 “한국은 우수한 시설뿐 아니라 참가자 모두가 만족할 수 있는 다양한 문화 체험이 가능한 최적의 목적지”라고 부연했다.송은경 한국관광공사 MICE마케팅팀장은 “이번 유치는 한국형 MICE 관광의 경쟁력을 재확인한 결과”라며 “앞으로도 대형 단체 유치를 위해 기업 특성에 맞춘 콘텐츠와 지원을 강화하겠다”고 말했다.