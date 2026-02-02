주 2회씩 관계하는데…日 기혼자 15% “불륜 욕구 강해” 충격 고백

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

주 2회씩 관계하는데…日 기혼자 15% “불륜 욕구 강해” 충격 고백

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-02-02 20:35
수정 2026-02-02 20:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
손을 맞잡은 남녀의 모습. 아이클릭아트
손을 맞잡은 남녀의 모습. 아이클릭아트


부부관계는 일주일에 한 번 정도가 가장 안정적이라는 일본 조사 결과가 나왔다. 너무 뜸해도 문제지만, 주 2회 이상 자주 관계를 가져도 불륜 욕구가 강하게 나타났다. 성욕이 왕성하면 바람기도 강해진다는 것이다.

일본 온라인 매체 라이브도어뉴스의 최근 보도에 따르면, 기혼자 전용 매칭 사이트 ‘힐메이트’를 운영하는 레종데트르가 이같은 결과를 발표했다. 지난해 12월 1~11일 일본 전역 20~59세 기혼 남녀 4827명을 대상으로 불륜 의식 온라인 조사를 진행한 결과다.

부부관계 빈도와 불륜 욕구·경험의 관계를 물은 결과 주 1회 정도 관계하는 사람들이 불륜 욕구가 가장 적었다. 이들 중 67.4%가 불륜에 전혀 관심이 없거나 별로 없다고 답했다.

반면 관계 빈도가 이보다 적으면 불륜 욕구가 증가했다. ‘월 1회 정도’는 66.3%, ‘수개월에 1회 미만’ 65.1%, ‘최근 1년간 안 함’ 64.2%, ‘수년 이상 안 함’ 59.0%, ‘거의 없음/한 번도 없음’ 53.3%로 점점 낮아졌다.

조사 기관은 “1년 정도 관계가 없어도 불륜 욕구가 크게 강해지지는 않는다”고 설명했다.

관계 빈도가 너무 많아도 문제가 나타났다. 일주일에 두 번 이상 관계하는 사람 중 절반 조금 넘는 55.3%만이 불륜 욕구가 전혀 없다고 답했다.

특히 이 그룹에서 10명 중 1~2명(14.5%)은 불륜 욕구가 강하거나 실제로 바람을 피운 적이 있다고 답했다. 조사 기관은 “이들은 성욕 자체가 높기 때문일 수 있다”고 분석했다.

배우자의 바람을 의심하는지를 묻는 질문에는 절반 이상(53.7%)이 ‘전혀 의심하지 않는다’고 답했다.

‘별로 의심하지 않는다’는 22.7%였다.

‘어느 쪽도 아니다’는 17.4%, ‘약간 의심한다’와 ‘강하게 의심한다’는 합쳐서 6.3%였다.

연령대별로 보면 ‘전혀 의심하지 않는다’는 응답률이 20대 49.8%, 30대 53.0%, 40대 50.5%였고, 50대가 60.5%로 가장 높았다.

다음으로 불륜을 하고 싶다고 생각하거나 실제로 한 적이 있는지 물었다.

‘전혀 없다’가 46.9%, ‘별로 없다’가 15.2%로, 불륜 욕구나 경험이 없는 사람은 62.1%였다. 반면 ‘어느 쪽도 아니다’가 18.2%, ‘조금 있다’와 ‘자주 있다/실제로 한 적 있다’는 합쳐서 19.7%로 나타났다.

남녀별로 살펴보면 차이가 뚜렷했다. ‘전혀 없다’고 답한 비율은 남성 38.5%, 여성 54.9%로 여성이 부정적인 답변이 많았다. 반대로 ‘조금 있다’와 ‘자주 있다/실제로 한 적 있다’를 합친 긍정적 답변은 남성 24.4%, 여성 15.1%로 남성이 약 9%포인트 높았다.

조사 기관은 “불륜이라는 행위나 욕구에 대해 남성은 적극적인 경향, 여성은 소극적인 경향을 보였다”고 분석했다.
김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
일본 조사에서 불륜 욕구가 가장 적게 나타난 부부관계 빈도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로