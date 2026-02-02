주 2회씩 관계하는데…日 기혼자 15% “불륜 욕구 강해” 충격 고백

이미지 확대 손을 맞잡은 남녀의 모습. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 손을 맞잡은 남녀의 모습. 아이클릭아트

부부관계는 일주일에 한 번 정도가 가장 안정적이라는 일본 조사 결과가 나왔다. 너무 뜸해도 문제지만, 주 2회 이상 자주 관계를 가져도 불륜 욕구가 강하게 나타났다. 성욕이 왕성하면 바람기도 강해진다는 것이다.일본 온라인 매체 라이브도어뉴스의 최근 보도에 따르면, 기혼자 전용 매칭 사이트 ‘힐메이트’를 운영하는 레종데트르가 이같은 결과를 발표했다. 지난해 12월 1~11일 일본 전역 20~59세 기혼 남녀 4827명을 대상으로 불륜 의식 온라인 조사를 진행한 결과다.부부관계 빈도와 불륜 욕구·경험의 관계를 물은 결과 주 1회 정도 관계하는 사람들이 불륜 욕구가 가장 적었다. 이들 중 67.4%가 불륜에 전혀 관심이 없거나 별로 없다고 답했다.반면 관계 빈도가 이보다 적으면 불륜 욕구가 증가했다. ‘월 1회 정도’는 66.3%, ‘수개월에 1회 미만’ 65.1%, ‘최근 1년간 안 함’ 64.2%, ‘수년 이상 안 함’ 59.0%, ‘거의 없음/한 번도 없음’ 53.3%로 점점 낮아졌다.조사 기관은 “1년 정도 관계가 없어도 불륜 욕구가 크게 강해지지는 않는다”고 설명했다.관계 빈도가 너무 많아도 문제가 나타났다. 일주일에 두 번 이상 관계하는 사람 중 절반 조금 넘는 55.3%만이 불륜 욕구가 전혀 없다고 답했다.특히 이 그룹에서 10명 중 1~2명(14.5%)은 불륜 욕구가 강하거나 실제로 바람을 피운 적이 있다고 답했다. 조사 기관은 “이들은 성욕 자체가 높기 때문일 수 있다”고 분석했다.배우자의 바람을 의심하는지를 묻는 질문에는 절반 이상(53.7%)이 ‘전혀 의심하지 않는다’고 답했다.‘별로 의심하지 않는다’는 22.7%였다.‘어느 쪽도 아니다’는 17.4%, ‘약간 의심한다’와 ‘강하게 의심한다’는 합쳐서 6.3%였다.연령대별로 보면 ‘전혀 의심하지 않는다’는 응답률이 20대 49.8%, 30대 53.0%, 40대 50.5%였고, 50대가 60.5%로 가장 높았다.다음으로 불륜을 하고 싶다고 생각하거나 실제로 한 적이 있는지 물었다.‘전혀 없다’가 46.9%, ‘별로 없다’가 15.2%로, 불륜 욕구나 경험이 없는 사람은 62.1%였다. 반면 ‘어느 쪽도 아니다’가 18.2%, ‘조금 있다’와 ‘자주 있다/실제로 한 적 있다’는 합쳐서 19.7%로 나타났다.남녀별로 살펴보면 차이가 뚜렷했다. ‘전혀 없다’고 답한 비율은 남성 38.5%, 여성 54.9%로 여성이 부정적인 답변이 많았다. 반대로 ‘조금 있다’와 ‘자주 있다/실제로 한 적 있다’를 합친 긍정적 답변은 남성 24.4%, 여성 15.1%로 남성이 약 9%포인트 높았다.조사 기관은 “불륜이라는 행위나 욕구에 대해 남성은 적극적인 경향, 여성은 소극적인 경향을 보였다”고 분석했다.