‘구독자 100만’ 정치 유튜버 성제준, 음주운전으로 검찰 송치

경찰 조사 뒤 혐의 인정… 운전면허 정지

이미지 확대 106만명의 구독자를 보유한 정치 유튜버 성제준씨. 유튜브 채널 ‘성제준’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 106만명의 구독자를 보유한 정치 유튜버 성제준씨. 유튜브 채널 ‘성제준’ 캡처

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구독자 100만명이 넘는 보수 성향 정치 유튜버가 음주운전 혐의로 검찰에 넘겨졌다.서울 강남경찰서는 유튜버 성제준(35)씨를 음주운전 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 5일 밝혔다.성씨는 지난달 16일 서울 강남구 청담동의 한 매장에서 술을 마신 뒤 승용차를 운전한 혐의를 받는다. 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준으로 조사됐다.성씨는 지난달 19일 자신의 유튜브 채널에서 음주운전 사실에 대해 해명했다. 그는 “대리기사를 불러 기다리고 있었다”며 “매장 영업이 끝나 인도에 주차된 차를 차도로 옮겨 달라는 요청을 받아 잠시 이동했다”고 설명했다.경찰은 성씨를 조사한 뒤 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 넘겼다. 면허 정지 처분도 함께 내렸다. 성씨의 유튜브 채널 구독자는 약 106만명이다.