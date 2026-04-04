“새벽 골목길 혼자 걷는 여성 노렸다”…60대男 긴급체포

이미지 확대 새벽 시간 골목길을 혼자 걷는 여성을 노리고 강도 범행을 저지른 60대 남성이 붙잡혔다. 채널A 캡처 닫기 이미지 확대 보기 새벽 시간 골목길을 혼자 걷는 여성을 노리고 강도 범행을 저지른 60대 남성이 붙잡혔다. 채널A 캡처

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새벽 시간 골목길을 혼자 걷는 여성을 노리고 강도 범행을 저지른 60대 남성이 붙잡혔다.4일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 지난 3일 강도 혐의를 받는 60대 남성 A씨를 긴급 체포했다.A씨는 전날 오전 4시 23분쯤 서울 강북구 골목길에서 한 여성의 가방을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.피해 여성은 이 과정에서 넘어져 다친 것으로 알려졌다.신고를 받고 출동한 경찰은 약 40분 만에 A씨를 긴급 체포했다.A씨는 인적이 드문 골목길을 배회하며 범행 대상을 물색하고, 혼자 걷는 여성을 골라 강도 범행을 저지른 것으로 파악됐다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사하는 한편, 이날 구속영장을 신청할 계획이다.