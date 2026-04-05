매맞는 딸 곁 지키다…사위 가정폭력에 희생된 엄마

다발성 골절…잔혹했던 사위의 폭력

경찰, 추가 수사 후 이르면 8일 검찰 송치

이미지 확대 영장실질심사 받는 ‘캐리어 시신’ 사건 피의자 20대 부부 장모를 폭행해 숨지게 한 뒤 캐리어에 시신을 담아 유기한 혐의로 긴급 체포된 20대 사위(왼쪽)와 딸이 2일 대구지법에 도착해 영장실질심사를 받으려 이동하고 있다. 2026.4.2. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 영장실질심사 받는 ‘캐리어 시신’ 사건 피의자 20대 부부 장모를 폭행해 숨지게 한 뒤 캐리어에 시신을 담아 유기한 혐의로 긴급 체포된 20대 사위(왼쪽)와 딸이 2일 대구지법에 도착해 영장실질심사를 받으려 이동하고 있다. 2026.4.2. 연합뉴스

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대구 ‘여행용 가방 시신’ 사건의 피해 여성은 가정폭력을 일삼는 사위로부터 딸을 보호하기 위해 딸 부부와 함께 생활하다가 변을 당한 것으로 조사됐다.5일 대구 북부경찰서에 따르면 조모(27)씨의 폭행으로 숨진 50대 여성 A씨는 지난해 9월 조씨가 자신의 딸 최모(26)씨와 결혼한 직후부터 딸 부부와 함께 살았다. 경찰은 최씨가 가정폭력을 당하자 A씨가 딸을 보호하기 위해 같이 살았던 것으로 보고 있다.A씨는 딸 부부가 올해 2월 경산에서 대구의 한 오피스텔로 이사한 뒤에도 같이 생활했는데 이때부터 조씨는 “이삿짐 정리를 빨리 안 한다”, “시끄럽게 한다” 등 갖은 이유를 들며 장모에게도 손찌검을 하기 시작했다. 이를 보다 못한 딸이 집을 떠날 것을 권유했으나 A씨는 듣지 않았다.A씨 모녀는 조씨의 폭행과 보복이 두려워 주변에 알릴 엄두를 내지 못한 것으로 알려졌다. 사위의 폭행을 몰랐던 A씨의 남편 B씨는 딸 부부와 함께 생활하고 있는 A씨가 2주 가까이 연락하지 않아도 이상한 점을 느끼지 못했다고 한다.제대로 된 병원 치료도 받지 못하던 A씨는 지난달 18일 새벽부터 1시간 넘게 이어진 사위의 폭행에 끝내 숨졌다. 국립과학수사연구원의 예비 부검 결과 갈비뼈와 골반 등의 부위에서 다발성 골절이 발생한 것으로 확인됐다.조씨는 범행 직후 장모의 시신을 세로 50여㎝·가로 40여㎝·두께 30㎝ 크기의 여행용 가방에 억지로 넣었다. 이후 최씨와 함께 도보로 20분가량 떨어진 신천변으로 가 가방을 유기했다. 조씨는 최씨가 신고할 수 없게 일거수일투족을 감시하며 일상을 통제한 것으로 드러났다. 경찰은 존속살해 및 시체유기 혐의로 구속한 조씨와 최씨를 이르면 8일 검찰에 송치할 예정이다.박동균 대구한의대 경찰행정학과 교수는 “패륜 범죄는 집안일이라 주변에서 알기 어려운 경우가 많다”면서 “지자체나 지역 사회 공동체가 촘촘한 안전망을 갖춰서 위험 가정을 발굴하는 게 중요하다”고 지적했다.