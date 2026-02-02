툭툭 男女 대놓고 성행위, 뒤차 카메라에 고스란히 찍혀 덜미… 태국 ‘공분’ 왜?

이미지 확대 태국 푸껫의 툭툭(삼륜차 택시) 뒷좌석에서 공개적으로 성행위를 한 프랑스인 남녀가 지난달 31일(현지시간) 현지 경찰에 붙잡혀 범칙금 처분을 받았다. 사진은 해당 툭툭 뒤에 있던 차량 블랙박스에 촬영된 남녀 모습. 아마린TV 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 태국 푸껫의 툭툭(삼륜차 택시) 뒷좌석에서 공개적으로 성행위를 한 프랑스인 남녀가 지난달 31일(현지시간) 현지 경찰에 붙잡혀 범칙금 처분을 받았다. 사진은 해당 툭툭 뒤에 있던 차량 블랙박스에 촬영된 남녀 모습. 아마린TV 보도화면 캡처

태국 유명 휴양지 푸껫의 툭툭(삼륜차 택시) 뒷좌석에서 공개적으로 성행위를 해 논란을 일으킨 외국인 남녀가 결국 범칙금을 내게 됐다.지난달 31일(현지시간) 아마린TV, 카오솟 등 태국 매체 보도에 따르면 이날 푸껫 경찰은 공공장소에서 신체를 노출하거나 음란행위를 한 혐의로 체포된 프랑스 국적 남성 크루지에와 같은 국적 여성 발렌틴을 붙잡아 조사했다.이들의 범행은 전날 소셜미디어(SNS)에 노골적인 성행위 영상이 확산하면서 알려졌다.해당 영상을 보면 일반적인 툭툭보다 크기가 큰 빨간색 대형 툭툭이 내부에 현란하게 바뀌는 무지개색 조명을 켠 채 도로를 달리고 있다. 툭툭 안에서는 백인 남녀가 신체를 고스란히 드러낸 채 성행위를 하고 있다고 현지 매체는 전했다.이 툭툭은 뒤쪽에 훤히 뚫려 있어 뒤따라오는 차량 운전자들은 남녀의 모습을 볼 수 있었다. 그럼에도 남녀는 아랑곳하지 않고 음란행위를 이어간 것으로 알려졌다.툭툭을 뒤따르던 한 차량 블랙박스에 남녀의 범행이 찍혔고, SNS에 확산한 이 영상이 증거가 돼 경찰 수사가 시작됐다.경찰은 먼저 번호판이 찍힌 툭툭 운전자를 찾아갔고, 프랑스인들을 므앙 지구의 한 호텔에 내려줬다는 진술을 확보했다.이후 이들을 검거해 범행 시인을 받아낸 경찰은 남녀에게 각각 5000바트(약 23만원)의 범칙금을 부과했다.이번 사건에 대해 태국 네티즌들은 “태국을 모욕하는 행위는 엄중히 처벌해야 한다”, “툭툭 기사는 왜 바로 경찰서로 가지 않았나. 애국심도 없나”, “푸껫 공항에 공공장소 성행위를 금지한다는 관광객용 안내판을 설치하자”, “태국의 무비자 정책을 재검토할 필요가 있다” 등 반응을 보였다.