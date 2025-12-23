[포토] 사라진 경복궁 근정전 향로 뚜껑, 재현품 제작해 공개

방금 들어온 뉴스

[포토] 사라진 경복궁 근정전 향로 뚜껑, 재현품 제작해 공개

입력 2025-12-23 16:57
수정 2025-12-23 16:57
국가유산청 궁능유적본부 경복궁관리소는 유실된 경복궁 근정전 향로 뚜껑 두 점의 재현품을 제작해 이를 얹은 향로를 24일부터 상시 공개한다고 23일 밝혔다.

근정전 향로는 조선 왕실의 위엄을 시각화한 궁중 유물로, 근정전 양옆에 크기와 형태가 동일한 두 점이 나란히 배치됐다. 이 향로는 1866년(고종 3년) 경복궁 중건 당시 광화문 서쪽에 있던 대종(大鐘)을 녹여 제작한 것으로 파악된다.

근정전 향로는 본래 각각 두 개의 손잡이와 세 개의 발이 달린 정(鼎·솥) 형태의 몸체와 용(龍)을 형상화한 뚜껑으로 구성됐다. 하지만 몸체만 기단석 위에 고정돼 있다 보니 뚜껑은 두 점 모두 유실됐다.

국가유산청은 1961∼1962년 양쪽 향로의 뚜껑이 모두 유실된 것으로 추정한다.

경복궁관리소는 관계 분야 전문가로 구성된 자문단 의견을 바탕으로 향로 뚜껑 재현을 추진했으며, 국가무형유산 주철장 원광식 보유자와 원천수 이수자가 참여해 재현품을 제작했다.



재현된 향로 뚜껑 두 점을 포함한 근정전 향로는 경복궁을 방문하는 관람객이 상시 관람할 수 있다.
온라인뉴스팀
