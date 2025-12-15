주목할 불교 전시 2제…‘손끝의 공덕’, ‘傳, 유산-잇다’

이미지 확대 대곡사명 감로왕도 모사본(보물). 불교문화유산연구소 제공. 닫기 이미지 확대 보기 대곡사명 감로왕도 모사본(보물). 불교문화유산연구소 제공.

이미지 확대 완주 대원사 진묵대사 진영. 불교문화유산연구소 제공. 닫기 이미지 확대 보기 완주 대원사 진묵대사 진영. 불교문화유산연구소 제공.

주목할 만한 불교 전시 2건이 시작됐다. 대한불교조계종 불교문화유산연구소는 15일 오전 10시에 경기 양평 불교문화유산보존센터에서 ‘傳, 유산-잇다’와 ‘손끝의 공덕’ 전시 개막식을 열고 관련 불교 문화유산들을 선보였다. 국가유산청이 주최하고 불교문화연구소가 주관하는 전시다.‘傳, 유산-잇다’전은 국가유산청과 불교문화연구소가 올해 함께 진행한 ‘동산문화유산 실물콘텐츠 제작’ 사업의 결과물을 처음 선보이는 자리다. ‘청곡사 영산회 괘불탱’(국보), ‘대곡사명 감로왕도’(보물) 모사본과 ‘초조본 유가사지론 권33’(국보) 영인본 등 총 4건 7점을 공개한다.경남 진주 청곡사가 소장한 ‘청곡사 영산회 괘불탱’은 1722년에 금어 의겸스님이 석가여래가 영축산에서 설법하는 내용을 그린 괘불도이다. 원광대 박물관에서 소장한 ‘대곡사명 감로왕도’는 1764년 치상, 쾌인 등의 화승이 조성했다. 상단의 칠여래를 비롯한 불보살상과 중, 하단의 의식 장면, 아귀와 영혼들, 당시 생활 장면을 생동감 있게 표현하고 있다.‘손끝의 공덕’전은 불교유산보존센터가 개관을 기념해 진행한 고승 진영의 보존처리 결과물을 공유하는 자리다. ‘완주 대원사’, ‘양주 회암사’ 등에서 소장하다 보존처리 과정을 거친 고승 진영 15점을 만날 수 있다.불교유산보존센터는 불교 문화유산의 조사 연구와 보존처리를 위해 신설된 기관이다. 올해 3월 경기 양평의 7500㎡(약 2270평) 부지에 지상 2층, 지하 2층 규모로 세워졌다. ‘傳-유산, 잇다’ 전은 2026년 1월 9일까지, ‘손끝의 공덕’ 전은 이달 19일까지 진행된다. 매주 주말과 공휴일은 휴관이다.