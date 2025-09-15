“K팝, 우리의 삶 바꿔”… 치유 받고, 꿈을 향해 달려가는 ‘위너’들

美·필리핀·日 등 우승팀 ‘한목소리’

2025-09-15 14면

지난 13일 열린 ‘K팝 커버댄스 페스티벌 월드 파이널’의 ‘위너’ 3팀에는 미국, 필리핀, 일본에서 온 커버댄스팀이 꼽혔다. 이들은 언어가 달라도 K팝 음악을 통해 함께 호흡하고 멋진 퍼포먼스를 선보이는 여러 커버댄스팀과 한 무대에 설 수 있어 기쁘다고 입을 모았다.위너로 먼저 호명된 미국의 ‘케이엔디’(KND)는 믿을 수 없다는 듯 놀란 표정을 지으며 환호했다. 소감을 묻자 리더인 퍼트리샤 상갈랑(26)은 “연습을 시작할 때부터 파이널 무대를 그리며 노력했지만 막상 (우승하니) 꿈을 꾸는 것 같다”면서 “‘아이는 죽지 않는다’(Kids Never Die)는 뜻의 팀 이름처럼 이번 우승으로 내면의 아이가 치유를 받은 것 같다”며 기뻐했다.그는 어렸을 적 춤추고 노래하는 길을 꿈꿨지만 현실적인 어려움으로 진로를 바꿔 학교 전담 심리학자로 일하고 있다. 커버댄스팀은 2년 전 친구들과 함께 만들었다. 그는 “꿈꾸는 직업을 얻었지만 여전히 춤을 추고 싶었다”며 “오늘은 꿈을 이룬 것 같다”고 했다.필리핀의 ‘패러다임’(PARADIGM)은 13명의 남성 멤버로 구성된 최다 인원이 출전한 팀이다. 팀을 이끄는 로널드 알론조(27)는 “다른 팀의 멋진 퍼포먼스로 많은 영감을 받을 수 있었던 무대에서 상까지 받게 돼 행복하다”며 “춤추는 것을 좋아한다는 공통점 하나로 여러 지역에서 뭉쳐 엄청난 시간과 노력을 쏟아 가며 연습했다. 자부심을 느낀다”고 말했다. 또 “K팝이 우리의 삶을 바꿨다. 함께한다는 것의 즐거움을 알게 해 줬다”며 “다른 언어를 쓰는 각국의 젊은이들이 음악으로 연결되는 신기하고 놀라운 경험”이라고 전했다.일본의 ‘에임 하이’(Aim High)는 파이널 무대의 최연소 참가자가 있는 팀이다. 리더 이노우에 세이(14)는 “믿어지지 않고 정말 기쁘다”는 소감을 밝혔다.오사카에 있는 한 댄스스튜디오에서 아이돌을 지망하는 10대들이 모여 전국대회, 세계대회 참가를 위해 지난 5월부터 팀을 결성해 땀방울을 흘려 왔다. 이노우에는 “어릴 적부터 영상, 음악으로 접해 온 K팝을 자연스럽게 좋아하게 됐다”며 “멤버 모두 K팝 아이돌이 되고 싶어 서로 따뜻한 조언을 하면서 꿈을 향해 달려 나가고 있다”고 했다. 에임 하이의 가족들은 행사 마지막까지 무대 앞을 지키면서 이들을 응원했다.