바다 보고, 텃밭도 가꾸는 삶…3000만원에 ‘집주인’ 되는 법

정부 ‘빈집은행’ 새 주인 찾는 농촌 주택

이미지 확대 귀농인의 집으로 새단장을 마친 충북 증평군 도안면의 한 빈집.

증평군 제공 닫기 이미지 확대 보기 귀농인의 집으로 새단장을 마친 충북 증평군 도안면의 한 빈집.

증평군 제공

정부가 귀농귀촌 지원을 위해 운영하는 ‘빈집 은행’ 플랫폼에서 실제 거래 성과가 나타나고 있다. 바다까지 1분 거리 단독주택이 3000만원, 탄금호 인근 지상권이 1000만원에 매물로 나오는 등 저렴한 농촌 주택들이 새 주인을 찾고 있다.10일 국토교통부와 농림축산식품부에 따르면 국토교통부와 농림축산식품부는 각각 ‘빈집애(愛)’와 ‘그린대로’ 플랫폼을 통해 빈집 거래를 지원하고 있다. 지난달부터 매물 소개를 시작한 ‘그린대로’에서는 19개 시군이 참여해 매매 81건, 월세 1건, 연세 4건의 거래가 성사됐다.거래 완료된 매물로는 경남 거창군 거창읍의 179㎡ 단독주택과 전남 담양군 월산면의 텃밭이 딸린 615㎡(건물 176㎡) 기와주택 등이 있다. 현재 거래 진행 중인 매물은 1200만원부터 3억원대까지 다양한 가격대를 형성하고 있다.특히 충북 충주시 탄금호 관광지 부근 84㎡ 지상권은 1000만원, 전남 여수시의 바다 1분 거리 단독주택은 3000만원에 매매가 가능해 도시 부동산 가격과 큰 차이를 보인다.국토부는 한국부동산원을 통해 ‘빈집애(愛)’ 플랫폼을 올해 말부터 본격 운영할 계획이다. 농촌 지역뿐만 아니라 도심 빈집까지 거래 범위를 확대해 더 많은 빈집 활용이 기대된다.통계청 주택총조사에 따르면 2023년 기준 전국 빈집은 153만 4919가구에 달한다. 이 중 1년 이상 사람이 거주하지 않은 빈집은 38만 7326가구로, 68%가 농어촌 지역에 집중돼 있다.수도권도 빈집 문제에서 자유롭지 않다. 서울 10만 7681가구, 인천 8만 4414가구, 경기 28만 6140가구로 수도권 빈집은 총 47만 8235가구에 이른다.한반도미래연구원은 국내 총가구수가 감소하기 시작하는 2040년 전후로 빈집이 급증할 것으로 예측했다. 빈집은 2040년 239만가구, 2050년 324만가구까지 늘어날 전망이다.빈집 발생의 주요 원인은 주택 노후화로 인한 거주 포기와 집 소유주 사망 후 상속받은 자녀들의 거주 어려움 때문이다. 2023년 기준 건축 후 35년이 지난 빈집은 46만 2861채에 달한다.방치된 빈집은 화재·붕괴 등 안전사고 위험성이 높고, 악취 발생이나 범죄 증가로 인한 지역 슬럼화를 초래해 지역경제에 부작용을 야기할 수 있다. 정부는 빈집 플랫폼 운영을 통해 이러한 문제를 해결하고 귀농귀촌을 활성화해 농촌 지역 활력을 되찾겠다는 계획이다.