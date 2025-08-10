‘대전 0시 축제’에 등장한 해외 10개 자매·우호 도시 방문단

각 국 공연과 경제 세미나 등 협력·우호 강화

지난 8일 열린 '대전 0시 축제' 개막식에 대전의 해외 자매·우호 도시 대표단이 깜짝 등장했다. 이번 행사에는 10개 도시, 219명이 참가했다, 대전시 제공

여름 대표 축제로 자리 잡은 ‘대전 0시 축제’에 해외 자매·우호 도시 대표단과 공연단 등이 대거 참가했다.10일 대전시에 따르면 지난 8일 개막식에 10개 도시, 219명이 참가했다, 지난해는 7개 도시에서 165명이 대전을 찾았다. 시는 0시 축제를 통해 세계 도시와 협력을 강화하고 글로벌 도시로 위상을 높이기 위한 공공 외교의 장으로 활용할 계획이다. 축제 기간 환영 오찬과 경제 세미나, 외교사절단 간담회, 자매도시 공연 등을 진행한다.9일 밤에는 스페인의 왕립오페라단 플라멩코 무용단 공연을 비롯해 중국·일본·태국·멕시코·우즈베키스탄 등 다양한 문화권의 전통 공연이 열렸다. 앞서 롯데시티호텔에서 열린 ‘자매·우호 도시의 날’ 환영 리셉션에는 자매·우호 도시 대표단, 주한 대사 등 180여명이 참석했다. 창조경제혁신센터에서는 대전·삿포로 경제 세미나에 이어 10일 삿포로시장 등이 대전 e-스포츠경기장 등을 방문했다.이장우 대전 시장은 “0시 축제를 통해 해외 도시와 우정의 연대를 되새기고, 대전의 축제가 세계로 도약하는 기회가 될 수 있도록 적극적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.한편 9일 대전역 무대에서는 ‘2025 전국 외국인 장기자랑 대회’도 열렸다. 전국에 거주하는 외국인이 참가한 이번 대회는 예선을 거쳐 본선에 오른 12개 팀이 노래·춤·전통 공연, 한국어 말하기 등 다양한 장르로 열띤 경연을 펼쳤다. 개막 공연은 지난해 대상 수상자인 제스퍼 사라반의 트로트 축하 무대로 시작됐다. 이어 몽골 전통 공연팀은 화려한 전통 공연에 이어 대만 가오슝 청소년팀이 케이팝(K-POP) 음악에 맞춘 역동적인 퍼포먼스로 관객을 사로잡았다.대전시 외국인 주민 통합지원센터는 축제 기간 중앙로 일대에서 자매·우호 협력 도시 전시관과 세계 음료 슬러시 체험, 트립 트리 이벤트 등을 진행한다. 대전 0시 축제는 오는 16일까지 대전 중앙로(대전역~구 충남도청) 일대에서 열린다.