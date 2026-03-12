드론 타고 날아온 ‘까마귀’…美교도소 마약 밀반입 적발

이미지 확대 미국 텍사스에서 드론을 이용해 마약 등의 밀수품이 담긴 플라스틱 까마귀 모형을 루이지애나주 연방 교도소로 반입하려던 여성 두 명이 체포됐다. @Grant Parish Sheriff‘s Office 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 텍사스에서 드론을 이용해 마약 등의 밀수품이 담긴 플라스틱 까마귀 모형을 루이지애나주 연방 교도소로 반입하려던 여성 두 명이 체포됐다. @Grant Parish Sheriff‘s Office 페이스북 캡처

미국에서 여성 2명이 까마귀 모형과 드론을 이용해 교도소 내부로 마약과 담배 등을 밀반입하려다 붙잡혔다.지난 9일(현지시간) CBS 뉴스 등에 따르면 미국 루이지애나주 그랜트 패리시 보안관실은 이날 여성 2명이 드론을 이용해 연방 교도소로 금지 물품을 반입하려 한 혐의로 체포됐다고 밝혔다.텍사스 출신인 멜라니 진 워싱턴(38)과 캐리 마리 콜(41)은 까마귀 모형 안에 밀수품을 넣은 뒤 드론과 묶어 날리고, 교도소 내부에 모형을 떨어뜨리는 방식으로 밀반입을 시도한 것으로 알려졌다. 모형 안에는 담배, 마약, 휴대전화 등 교도소 금지 물품이 들어 있었다.보안관실은 새 모형 안에 금지 물품을 담고 검은 테이프로 칭칭 감은 부분과 범행에 쓰려던 드론을 소셜미디어(SNS)에 공개했다.이들은 조사 과정에서 “재소자에게 물품을 전달하는 대가로 약 4만 달러(약 5900만원)를 받기로 했다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. 이들은 마약 소지 및 유통, 교도소 내 금지 물품 반입 시도 혐의로 기소됐다.드론을 이용한 교도소 밀반입은 처음이 아니다. 미국 내에서는 오하이오주, 조지아주, 텍사스주, 아이오와주 등에서 비슷한 사건이 보고된 것으로 알려졌다.영국 런던에서도 드론을 이용해 교도소 내부로 마약, 휴대전화 등을 밀반입하던 밀수업자 7명이 체포됐다. 이들은 드론 조종, 운전, 망보기 등 각자 역할을 정해 밀반입을 진행한 것으로 전해졌다.