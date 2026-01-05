“마두로 경호팀 대부분 미군에 피살”…사망자 80명 육박

방금 들어온 뉴스

"마두로 경호팀 대부분 미군에 피살"…사망자 80명 육박

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-01-05 08:21
수정 2026-01-05 10:50
이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 공개한 니콜라스 마두로 대통령 압송 모습(왼쪽). 트루스소셜 캡처 / 미국 뉴욕 마약단속국(DEA) 뉴욕지부에 도착한 마두로 대통령이 이송되는 모습. 엑스(X) 캡처
도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 공개한 니콜라스 마두로 대통령 압송 모습(왼쪽). 트루스소셜 캡처 / 미국 뉴욕 마약단속국(DEA) 뉴욕지부에 도착한 마두로 대통령이 이송되는 모습. 엑스(X) 캡처


미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송 작전 도중 마두로 대통령 경호팀 대다수가 미군에게 살해됐다고 베네수엘라 당국이 밝혔다.

4일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면 블라디미르 파드리노 베네수엘라 국방부 장관은 이날 자국민을 대상으로 한 방송 연설에서 미국의 마두로 대통령 체포를 강하게 규탄하며 “이 범죄는 어제 그의 경호팀 대부분인 군인 및 무고한 민간인들이 냉혈하게 살해된 후 자행됐다”고 말했다.

다만 파드리노 장관은 정확한 사상자 수를 밝히지 않았다.

그는 델시 로드리게스 부통령이 대통령 권한대행직을 수행하기로 한 것을 지지하며 자국 군대가 전국적으로 동원돼 주권을 보장하고 있다고 강조했다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 베네수엘라 고위 당국자의 말을 인용해 전날 미군 공격으로 인한 사망자 수 집계치가 마두로 대통령 경호 인력과 민간인들을 포함해 80명으로 늘었다고 전했다.

지난 3일 미군은 베네수엘라 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이다주를 공습했다.

미 육군의 최정예 특수부대인 델타포스는 안전가옥을 급습, 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했다.

미군의 공습 대상 지역 중에는 카라카스 공항 서쪽 해안가의 저소득층 주거 지역인 카티아 라 마르의 아파트 건물도 포함돼, 일부 주민이 사망하거나 중상을 입은 것으로 전해졌다.
문경근 기자
