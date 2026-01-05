北, 한중회담 앞두고 무력시위… 마두로 체포에 위기감 표출도

동해상으로 탄도미사일 발사

이미지 확대 김정은, 전술유도무기 생산 확대 지시 김정은 북한 국무위원장이 전술유도무기 공장을 시찰하며 생산량 확대를 지시했다고 4일 조선중앙통신이 보도했다. 사진은 김 위원장이 지난 3일 중요 군사공장을 방문해 다목적 정밀유도무기를 살펴보는 모습.

조선중앙TV 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김정은, 전술유도무기 생산 확대 지시 김정은 북한 국무위원장이 전술유도무기 공장을 시찰하며 생산량 확대를 지시했다고 4일 조선중앙통신이 보도했다. 사진은 김 위원장이 지난 3일 중요 군사공장을 방문해 다목적 정밀유도무기를 살펴보는 모습.

조선중앙TV 캡처

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-01-05 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 4일 오전 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사했다. 이재명 대통령의 중국 국빈 방문 첫날 무력시위를 통해 존재감을 드러낸 것으로 풀이된다. 특히 이번 미사일 발사가 반미 성향의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국의 군사작전으로 축출된 직후였다는 점에서 위기감을 표출한 것이란 분석도 나온다.합동참모본부는 이날 “우리 군은 4일 오전 7시 50분쯤 북한 평양 인근에서 동해상으로 발사된 탄도미사일로 추정되는 발사체 수 발을 포착했다”며 “포착된 북한의 미사일은 900여㎞ 비행했으며 정확한 제원은 한미가 정밀분석 중”이라고 밝혔다.북한의 탄도미사일 발사는 미국 정부의 대북제재 조치가 발표되던 지난해 11월 이후 두 달여 만이다. 미사일은 평양 인근에서 동북 방향으로 발사돼 일본과 러시아 사이 동해상에 떨어졌다는 게 군의 설명이다. 이번 미사일은 ‘북한판 이스칸데르’로 불리는 단거리 탄도미사일 KN-23 계열로 추정된다. 일본 방위성은 북한이 발사한 탄도미사일 추정 물체가 2발이라고 밝혔다.청와대 국가안보실은 이날 국방부, 합참 등 관계기관과 함께 긴급안보상황점검회의를 열었다. 안보실은 “북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위인 바 이를 중단할 것을 촉구했다”고 말했다.이 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 하루 앞두고 북한이 미사일을 발사했다는 점에서 한중 양국에 동시에 메시지를 보낸 것이란 해석이 나온다. 김용현 동국대 북한학과 교수는 “한중 정상회담을 앞두고 북중 관계가 중요하다고 못을 박고 불만을 간접적으로 표시하기 위한 차원으로 해석할 수 있다”고 말했다.또 전날 이뤄진 미국의 베네수엘라 공습에 따른 위기감 표출이란 해석도 있다. 북한은 베네수엘라와 달리 미국과 맞설 수 있는 군사력을 갖췄다는 점을 부각하려 했을 수 있다는 것이다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “이번 공습으로 북한은 미국의 군사기술과 정밀 타격 능력을 목격하며 이를 억제할 유일한 수단이 핵무기 뿐이라는 인식을 강화했을 것”이라며 “특히 마두로 대통령 부부 생포는 김정은 북한 국무위원장에게 ‘핵 포기는 곧 자살행위’라는 인식을 결정적으로 각인시켰을 것”이라고 말했다.북한 외무성 대변인은 “지금까지 국제사회가 오래동안 수없이 목격해온 미국의 불량배적이며 야수적인 본성을 다시한번 뚜렷이 확인할 수 있게 하는 또 하나의 사례”라고 비난했다. 이어 “베네수엘라에서 감행된 미국의 패권행위는 가장 엄중한 형태의 주권침해”라며 강력 규탄한다고 밝혔다.다만 이번 미사일 발사를 북한의 대화 가능성 차단으로 보긴 어렵다는 목소리도 있다. 김 교수는 “국제 정세가 요동칠 조짐이 보이는 상황에서 이러한 정세 변화에 따라 북한도 많은 영향을 받을 것”이라며 “이에 따라 남북관계의 고착 국면이 깨질 가능성도 배제할 수 없다”고 했다.