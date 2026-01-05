트럼프 “베네수엘라, 처신 못하면 2차 타격…콜롬비아는 병든 나라”

트럼프 "베네수엘라, 처신 못하면 2차 타격…콜롬비아는 병든 나라"

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-01-05 10:25
수정 2026-01-05 11:27
“임시 대통령, 마두로와 비슷한 운명 마주할수도”

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 플로리다주 마러라고 리조트에서 베네수엘라 공격에 대해 기자회견을 하고 있다. AP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 플로리다주 마러라고 리조트에서 베네수엘라 공격에 대해 기자회견을 하고 있다. AP 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 것과 관련, 베네수엘라 지도부를 향해 2차 타격을 할 수 있다고 경고했다.

트럼프 대통령은 4일(현지시간) 대통령 전용기 ‘에어포스원’에서 기자들과 만나 베네수엘라에 지상군 투입을 배제한 것 같다는 질문에 “필요하면 2차 타격을 할 준비가 돼 있었다”고 답했다.

트럼프 대통령은 현재로서는 2차 타격을 배제한 것인지 묻는 말에 “아니다”라면서 “그들(베네수엘라 지도부)이 제대로 행동하지 않으면 2차 타격을 할 것”이라고 경고했다.

또 베네수엘라 임시 대통령으로 취임한 델시 로드리게스 부통령에 대해서는 “우리 측 사람들이 그와 접촉하고 있다”면서도 “그가 미국의 지침을 듣지 않으면 마두로와 비슷한 운명을 직면할 것”이라고 재차 경고했다.

미군 특수부대가 베네수엘라에서 펼친 군사작전이 실제 무엇을 위한 것이었는지를 묻는 말에 트럼프 대통령은 “지구의 평화”와 관련된 것이라고 답했다.

또한 베네수엘라의 이웃 국가이자 반미 성향 국가인 콜롬비아에 대해서도 또 다른 표적이 될 가능성을 시사했다.

트럼프 대통령은 콜롬비아에 대해 “코카인을 제조해서 미국에 파는 것을 좋아하는 병든 남자(구스타보 페트로 대통령)가 통치하고 있다”면서 “이를 오래 하지 않을 것”이라고 주장했다.

이어 콜롬비아에서 작전이 있을 수 있냐는 질문에 “좋은 생각인 것 같다”고 답했다.
김소라 기자
