단체 사진서 로제만 쏙 뺐다…英 잡지 인종차별 논란

영국의 유명 패션 잡지 엘르 UK가 생로랑 패션쇼에서 촬영한 단체 사진을 올리면서 블랙핑크 로제의 모습만 잘라낸 사진을 공개해 인종차별 논란이 일고 있다.지난달 30일(현지시간) 영국의 패션 매거진 엘르 UK는 공식 SNS 계정을 통해 전날 프랑스 파리에서 개최된 ‘생로랑 2026 SS 패션쇼’에서 촬영한 사진들을 공개했다.패션쇼 당일 로제는 생로랑의 공식 글로벌 앰배서더로 참여해 잉글랜드 출신의 싱어송라이터 찰리 xcx, 모델 헤일리 비버, 모델 겸 배우 조이 크라비츠와 함께하는 모습을 보여줬다.문제는 엘르 UK가 소셜미디어(SNS)에 4명이 함께한 사진에서 로제만 보이지 않게 편집한 사진을 공개한 것이다.엘르 UK가 앰배서더인 로제를 제외한 참가자 대부분의 사진을 SNS에 잇따라 공개하자, 일각에서는 엘르 UK가 인종차별적인 의도를 가지고 로제를 배제했다는 의혹을 제시했다.심지어 함께 사진을 찍은 찰리 xcx는 자신의 인스타그램 계정에 로제만 검게 음영 처리한 사진을 올렸다.로제는 2020년 생로랑 패션의 글로벌 앰배서더로 발탁된 이래 브랜드의 상징으로서 활동 중이다.