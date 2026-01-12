[속보] 李대통령 “한일, 협력분야 많아…가치·지향 함께한다는점 중요”

이미지 확대 이재명 대통령이 지난해 11월 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식 회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2025.11.24 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 지난해 11월 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식 회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2025.11.24 공동취재

이재명 대통령이 12일 한일 관계에 대해 “경쟁하면서도 협력할 분야가 워낙 많기 때문에 함께할 공통점으로 무엇이 있는지를 조금 더 많이 찾아보면 좋겠다”고 밝혔다.이 대통령은 일본 방문을 앞두고 이날 방송된 NHK 인터뷰에서 “한국과 일본은 가치와 지향을 함께한다는 점에서 정말 중요하고 서로 부족한 점을 보완해 가야 한다”며 이같이 언급했다.이 대통령은 13일부터 14일까지 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 할 예정이다.나라현은 다카이치 총리 고향이자 정치 본거지다.이 대통령이 일본 총리와 회담하는 것은 취임 후 다섯 번째다.이시바 시게루 전 총리가 사퇴하고 다카이치 총리가 취임한 이후로는 두 번째 한일 정상회담이다.