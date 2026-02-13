“나체 규정 위반” 女종업원들 비키니 차림 서빙에 ‘발칵’… 술도 판 美카페 결국

‘비키니 카페’ 17명 체포… 영업정지 처분
미국 캘리포니아의 한 커피숍이 사실은 ‘비키니 카페’로 운영되고 있다는 신고를 받은 현지 경찰 단속으로 결국 폐업했다. 업주 등 17명이 체포됐다.
지난 10일(현지시간) 로스앤젤레스(LA)타임스 등 보도에 따르면 오렌지 카운티 가든그로브시(市) 경찰국은 최근 맥파든 애비뉴에 있는 ‘DD 카페’라는 이름의 업소를 단속했다고 밝혔다.
가든그로브 경찰은 해당 업소가 비키니 카페로 운영되는 등 불법 행위가 이뤄지고 있다는 신고를 받고 수사를 진행했다.
이 업소에서는 종업원들이 비키니 차림 등 ‘다양한 노출 상태’로 손님들에게 술을 서빙한 것으로 파악됐다. 또 커피, 차, 주스, 스무디 등을 판매한다고 등록돼 있었으나 허가받지 않은 주류 판매도 이뤄지고 있었다.
경찰은 업소가 나체 및 음주 관련 시 조례를 위반했다고 밝혔다.
사전 조사를 진행한 경찰은 지난 5일 이 업소에 대한 강제수사에 착수해 업주를 포함한 17명을 체포했다. 이들은 경범죄로 기소된 후 석방됐다.
업소는 관련자 체포 외에도 영업정지 처분도 받았다. 이는 여러 위반사항이 시정될 때까지 영업을 중단해야 한다는 의미라도 경찰은 설명했다.
현재 구글맵에는 해당 업소가 ‘폐업’한 것으로 표시돼 있다.
미국 캘리포니아주 가든그로브 경찰이 지난 5일(현지시간) ‘비키니 카페’로 운영된다는 신고를 받고 맥파든 애비뉴에 있는 한 업소를 단속하는 모습. 가든그로브 경찰국 페이스북 캡처
