“불빛 보자 힘껏 소리쳐” 한국인 실종 현장서 중국인 구조

한국인 근무 발전소에서 중국인 구조

“터널에 한 명 더 있었다” 진술 확보

이미지 확대 한국인이 실종된 수력발전소 터널에서 5일 구조된 40대 중국인 근로자가 상황을 설명하며 물을 마시고 있다. 네팔군 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국인이 실종된 수력발전소 터널에서 5일 구조된 40대 중국인 근로자가 상황을 설명하며 물을 마시고 있다. 네팔군 제공

이미지 확대 5일 네팔군이 네팔 라수와 지역의 우퍼 트리슐리-1 수력발전소 부지에 있는 터널에서 중국인(오른쪽 두 번째)을 구조하고 있다. 네팔군 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 5일 네팔군이 네팔 라수와 지역의 우퍼 트리슐리-1 수력발전소 부지에 있는 터널에서 중국인(오른쪽 두 번째)을 구조하고 있다. 네팔군 페이스북 캡처

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세줄 요약 네팔 대홍수 10일 만에 한국 해외긴급구호대가 어퍼 트리슐리-I 발전소 터널에서 중국인 생존자를 구조했다. 현장에서는 한국인 9명이 실종된 상태라 수색이 이어지고 있으며, 중국인 생존자의 진술과 탐지 장비를 토대로 추가 생존자 가능성도 살피고 있다. 네팔 홍수 10일 만에 중국인 생존자 구조

한국인 9명 실종 현장서 추가 수색 계속

탐지 장비·진술 토대로 생존자 가능성 확인

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네팔에서 대홍수 발생 10일 만에 한국 해외긴급구호대(KDRT)가 생존자를 구해내면서 실종된 한국인 9명의 생환에 대한 희망이 피어오르고 있다.KDRT는 네팔군과 함께 5일 어퍼 트리슐리-I 수력 발전소 터널 내부 225m 지점에서 중국인 루하이타오(49)를 구해냈다.이곳은 남동발전 소속 6명, 두산에너빌리티 직원 3명 등 한국인 9명도 근무 중 실종된 곳이다. KDRT는 중국인 생존자로부터 근처에 생사를 알 수 없는 1명이 더 있었다는 진술을 확보하고 매몰자 음향·영상·열화상 탐지기 등을 동원해 터널 내부 수색 작업을 벌였다.중국인 루는 구조 당시 상황에 대해 중국 중앙(CC)TV에 “불빛을 보자마자 힘껏 소리쳤다”면서 “내 눈앞에서에서 벌어진 일인데도 구조된 것이 믿기지 않는다”고 말했다.그는 국적을 묻는 구조대원들의 질문에 “차이나”라고 정확하게 대답하고 직접 대형 페트병에 든 물을 마시며 손을 씻는 등 안정적인 건강 상태를 보였다.KDRT 대원들의 헬멧에 장착된 카메라에 포착된 중국인 생존자는 터널 내부 상부 구조물의 철근 기둥 뒤에서 발견됐다.손전등 불빛에 고개를 숙여 보인 생존자는 구조대가 구조물을 타고 올라가기도 전에 철근 기둥을 잡고 내려오려고 시도했다.헬기에 직접 올라 수도 카트만두의 병원으로 이송된 루의 기적 생환에 대해 네팔군 보건국장은 “토석류가 생존자가 있던 지점까지 닿지 않았으며, 그는 끝까지 자신감을 잃지 않았다”라고 설명했다. 어퍼 트리슐리-I 발전소 현장에서는 한국인을 포함해 551명이 실종 상태다.이날 비두르시 베트라와티 마을에서도 64세 네팔 여성이 진흙에 빠진 집 안에서 구조됐다. 전날에는 어퍼 트리슐리 3A 수력발전소 현장에서 두 명의 네팔인 근로자가 터널 170m 내부에서 생환했다.네팔 구조당국은 지난 2018년 폭우로 붕괴한 동굴에 갇힌 유소년 축구팀이 18일 만에 구조되고, 2023년 인도 터널 붕괴 사고에서 17일 동안 고립됐던 노동자 전원이 생환한 사례를 들어 지하에 생존자가 더 있을 가능성에 기대를 걸었다.시시르 카날 네팔 외무장관은 “트리슐리 3A 발전소 현장에서는 지표면 구조물이 완전히 사라져 버려 구조팀은 지도를 이용해 매몰된 터널 입구를 찾아야 했다”면서도 “터널이 부분적으로 막혔더라도 공기가 유입되는 에어 포켓이 있다면 생존은 가능하다”고 밝혔다.조현 외교부 장관은 6일 카날 장관과 만나 한국인 실종자 수색 작전과 홍수 사태 재건을 포함한 앞으로의 협력에 대해 협의했다.한국은 네팔에 긴급구조대뿐 아니라 법의학자도 파견해 시신의 유전자 정보 채취 및 신원 확인 작업에 참여하고 있다. 조 장관은 특히 네팔 당국이 안전을 이유로 금지한 어퍼 트리슐리-I 발전소 사무실 인근 람체 지역의 도보 수색에 대해서도 논의했다.