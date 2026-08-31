“선인장 기어 올라가 살았다”… 이번엔 美 그랜드캐니언 덮친 홍수

46세 남성 사망… 실종자도 15명

강풍·폭우에 헬기 수색마저 난항

수도관 파괴돼 물 부족 사태까지

이미지 확대 미국 그랜드캐니언 국립공원 관리청이 29일 발생한 홍수로 돌로 된 보행교가 무너진 잔해를 공개했다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 그랜드캐니언 국립공원 관리청이 29일 발생한 홍수로 돌로 된 보행교가 무너진 잔해를 공개했다. 엑스 캡처

2026-09-01 14면

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한 시간에 약 25㎜의 기습적인 폭우가 쏟아진 미국의 대표적 국립공원 그랜드캐니언에서 홍수가 발생해 1명이 사망하고, 15명이 실종됐다. 미 CNN방송은 31일(현지시간) 그랜드캐니언을 관통하는 콜로라도강이 29일 오후부터 갑자기 불어나면서 46세 남성이 전날 사망한 채로 발견됐으며, 최소 62명이 긴급 대피했다고 보도했다.공원 당국은 헬리콥터를 투입해 실종자 수색 작업을 벌이고 있지만, 계속되는 강풍과 추가 폭우로 인해 구조에 어려움을 겪고 있다. 공원 방문객 데이빗 그레고리(59)는 “불과 15분 전에 건넜던 다리가 거센 흙탕물에 순식간에 휩쓸려 내려가는 것을 목격했다”며 긴박했던 순간을 전했다. 헬기로 구조된 또 다른 관광객 파르스 데사이는 “갑자기 계곡물이 범람하고 산사태가 일어났다”며 “1.2m 높이의 흙탕물 파도가 덮치는 바람에 살기 위해 선인장 숲 위로 필사적으로 기어 올라가야만 했다”고 털어놓았다.이번 홍수 여파로 연간 600만명 가까이 찾는 그랜드캐니언 일대에 심각한 물 부족 사태가 발생하면서 공원 내 숙박 시설 운영이 중단됐고, 캠핑과 취사 행위도 전면 금지됐다. 식수 공급과 화재 진압에 사용되는 공원 내 핵심 수도관이 홍수로 파괴됐기 때문이다. 이에 따라 오는 5일부터 3일간 이어지는 미 노동절 연휴를 맞아 공원을 찾으려던 관광객들이 큰 불편을 겪을 전망이다. 이번 홍수로 인한 한국인 피해는 아직 확인되지 않은 가운데, 앞서 지난 6월에는 41도에 달하는 폭염 속에서 하이킹을 하던 18세 남성이 사망하는 사고가 발생하기도 했다.