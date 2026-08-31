전남광주특별시 지원위 첫 회의…내년 5조원 지원 확정

통합특별시 성공 안착·인프라 확충 목표…‘초광역 혁신성장’ 초석

한성숙 총리 “지방주도 맞춤형 성장 마중물 되게 노력해달라” 당부

민형배 시장 “전폭 지원 감사…전남광주 성공은 국가 성공과 같아”

이미지 확대 한성숙 국무총리와 민형배 전남광주통합특별시장이 31일 서울 정부서울청사에서 열린 ‘제1차 전남광주통합특별시 지원위원회’에 참석하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리와 민형배 전남광주통합특별시장이 31일 서울 정부서울청사에서 열린 ‘제1차 전남광주통합특별시 지원위원회’에 참석하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 정부가 전남광주통합특별시 지원위원회 첫 회의에서 내년 5조원 규모의 재정인센티브 지원을 확정했다. 4조3500억원은 통합지방정부지원기금으로, 6500억원은 이관 사무 연계 지원으로 쓰이며 2027년 안착과 인프라 확충을 뒷받침한다. 지원위 첫 회의, 내년 5조원 지원 확정

4조3500억원 기금 조성, 성장동력 투입

6500억원 이관 사무 연계 지원, 점검 강화

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전남광주통합특별시는 31일 정부서울청사에서 국무총리 주재로 열린 ‘제1차 전남광주통합특별시 지원위원회’에서 내년 5조 원 재정인센티브 지원 방안이 확정되는 등 전남광주의 초광역 혁신성장을 위한 토대가 구축됐다고 밝혔다.전남광주통합특별시 지원위원회는 실질적인 지방분권과 국가균형성장을 위한 주요정책 심의를 위해 마련된 기구다. 국무총리를 위원장으로 정부위원 19명, 통합특별시장과 통합특별시교육감 그리고 민간위원인 도시개발·지방분권·교육자치 분야 전문가 등 총 39명으로 구성됐다.이날 첫 회의에는 한성숙 총리와 정부위원 16명, 민형배 전남광주통합특별시장, 김대중 통합특별시교육감, 민간위원 15명이 참석해 지원위 운영세칙과 전남광주통합특별시의 재정인센티브 지원방안을 심의했다.지원위는 이날 회의에서 재정인센티브의 경우 2027년 전남광주통합특별시의 성공적 안착과 인프라 확충 등을 위해 총 5조 원 규모를 지원하는 것을 확정했다.이에 따라 통합특별시장은 4조 3500억 원 규모로 신설되는 ‘통합지방정부지원기금’을 관리하며 통합특별시의 성장동력 확충과 정주여건 개선, 서남권 반도체 산업 육성 등에 활용할 수 있게 됐다. 나머지 6500억 원은 전남광주통합특별시로 이관되는 특별지방행정기관 등의 사무와 연계해 통합특별시가 지원받을 예정이다.통합특별시는 ‘통합지방정부지원기금’의 설치·운용 근거가 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’에 명시되면 매년 기금운용 실태를 점검받게 된다.한성숙 총리는 “정부가 지난 1월 광역 지방정부 통합 시 부여하기로 약속한 연간 최대 5조 원의 재정지원 방안을 확정하고, 2027년 정부 예산(안)에 반영하기로 했다”며 “기획예산처와 행정안전부 등 관계부처에 각별한 관심과 추가 지원 방안을 적극 발굴해 줄 것을 주문했다”고 말했다.민형배 시장은 “정부의 전폭적인 지원에 감사드리며, 전남광주 통합은 이재명 정부 국정과제인 ‘5극 3특’ 선도모델인 만큼, 확실한 성과를 만들어 지역주도 성장의 책무를 다할 것”이라고 밝혔다. 이어 “통합특별시 정부 재정인센티브는 전문가와 시민의 의견을 폭넓게 수렴해 목적에 맞게 사용하고 지역 발전 기반으로 활용하겠다”고 말했다.