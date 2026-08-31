무임승차에 투잡 논란… 빛바랜 90년대생 장관

용혜인 “비례직 사퇴 땐 원외정당”… 여성계 “실력 중심 맞나”

이미지 확대 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 31일 오전 서울 여의도 국회 의원회관으로 출근하고 있다. 2026.8.31.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 31일 오전 서울 여의도 국회 의원회관으로 출근하고 있다. 2026.8.31.

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세줄 요약 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 비례대표 의원직 사퇴를 거부하면서 무임승차와 공정성 논란이 커지고 있다. 여권 지지층과 진보 진영, 여성계까지 비판에 가세했고, 민주당은 실력 있는 청년 인사라며 엄호에 나섰다. 비례대표 의원직 사퇴 거부, 무임승차 논란 확산

여권 지지층·진보 진영·여성계까지 적임성 비판

민주당은 청년 정치 경험 강조하며 엄호

2026-09-01 1면

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1987년 이후 ‘최연소 장관 후보자’로 지명된 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 두고 여권 지지층에서도 갑론을박이 이어지고 있다. 특히 1990년생인 용 후보자가 재선 비례대표를 한 뒤 장관 후보자로 지명되자 ‘무임승차’ 비판이 나왔다. 여성·청년의 민심을 회복하기 위한 파격 발탁이 오히려 공정 논란에 불을 붙인 가운데 용 후보자가 검증을 통과할 수 있을지 주목된다.용 후보자는 31일 비례대표 의원직 겸임 여부에 대해 “당 소속 유일 국회의원인 제가 사퇴하면 기본소득당이 원외 정당이 돼야 하는 어려움이 있다”며 의원직 사퇴를 거부했다. 그는 “개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다”며 다음 총선에는 비례대표로 나가지 않을 것이란 뜻을 전했다.국회법상 국회의원은 국무위원의 겸직이 허용된다. 하지만 다음 순번 후보자가 의석을 승계받는 비례대표 의원은 입각 시 사퇴가 오랜 관례였다. 다만 비례위성정당인 더불어민주연합 소속으로 의원이 된 용 후보자가 사퇴하면 의원직은 더불어민주당 소속 고재순 전 노무현재단 사무총장으로 넘어가고 기본소득당은 원외 정당이 된다.전날 용 후보자 지명 직후부터 친명(친이재명)계 커뮤니티에서도 비판 글이 잇따랐다. 여기에 용 후보자가 의원직 사퇴까지 거부하며 비판 여론에 기름을 부은 격이 됐다. 이재명 대통령 팬카페인 ‘재명이네마을’에는 “둘 중에 하나를 선택하면 될 걸 왜 대통령을 힘들게 하나”라는 글이 올라왔다.다른 커뮤니티에도 “비례대표로 의원 배지 달았다면 이미 그 자체로 특혜”(딴지 게시판), “곧 지지율 앞자리 ‘2’자 보겠다”(뽐뿌)는 등 용 후보자 ‘비토’ 글이 쏟아졌다. ‘뉴이재명’ 유튜버인 신인규 변호사는 YTN 라디오에서 “(2030세대가) 용혜인이라는 인물을 봤을 때 희망보다는 저렇게 기득권과 연대를 잘해서 기득권 독점을 해야 저 자리에 가는구나라고 인식할 가능성이 매우 높다”고 지적했다.진보 정당에서도 검찰 보완수사권을 폐지하는 내용의 형사소송법 개정에 찬성한 용 후보자에 대한 비판 입장이 나왔다.양경규 정의당 대표는 “피해자들의 거센 우려에도 검찰 보완수사권 폐지를 환영했던 인사가 여성과 소수자, 피해자의 권리를 책임질 적임자인지 묻지 않을 수 없다”고 성명을 냈다.여성계에서도 반대 목소리가 나왔다. 한국여성정치네트워크(한여넷)는 이날 “(원민경 장관이) 여성계의 동의 속에 본격적인 정책 추진을 기대하던 시점에서 이뤄진 갑작스러운 교체는 ‘실력 중심 개각’이라는 청와대 설명을 무색하게 만든다”고 지적했다.민주당은 일단 엄호에 나서는 분위기다. 서미화 최고위원은 “용 후보자는 실력과 청년 정치인으로서의 경험, 워킹맘이자 청년으로서 의식과 감수성에서 누구보다도 부족하지 않은 분”이라고 했다. 성평등가족위원회 소속 한 민주당 의원도 “용 의원이 재선 의원이고 (성평등 관련) 행정이나 정책에 대해서도 경험이 많은 만큼 괜찮은 인사라고 생각한다”고 말했다.반면 국민의힘은 “혐오와 분열을 자양분 삼은 정치로 정권의 자폭 카드가 될 것”이라고 했다. 장동혁 대표는 최고위원회의에서 “청년들의 분노에 터무니없는 용혜인 카드를 내놨다”며 “2030의 분노 지수는 폭발 직전, 임계점을 넘어섰다”고 목소리를 높였다.국회 성평등가족위원회 소속 임종득 의원은 21대와 22대 국회에서 용 의원이 대표 발의한 성평등가족위 소관 법안은 0건이라고도 지적했다. 나경원 국민의힘 의원은 “(정당보조금) 11억원 못 받을까 봐 사퇴 안 하는 거 아니냐. 이건 명백한 국고 손실”이라고 했다.