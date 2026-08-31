SK하이닉스, 日에 반도체 공장 설립 검토

美 이어 해외 생산거점 확대 가능성

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대한상공회의소 제공 닫기 이미지 확대 보기 최태원 SK그룹 회장.

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이미지 확대 한일상공회의소 회장단 회의 참석차 일본을 방문 중인 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스가 일본 내 메모리 칩 생산을 위한 공장 설립을 검토하고 있다고 31일 밝힌 가운데 지난 27일(현지시간) 기공식을 가진 SK하이닉스의 인디애나 팹이 현지에서 건설되고 있다.

웨스트라피엣 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한일상공회의소 회장단 회의 참석차 일본을 방문 중인 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스가 일본 내 메모리 칩 생산을 위한 공장 설립을 검토하고 있다고 31일 밝힌 가운데 지난 27일(현지시간) 기공식을 가진 SK하이닉스의 인디애나 팹이 현지에서 건설되고 있다.

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세줄 요약 SK하이닉스가 급증하는 AI 메모리 수요와 원가 절감을 위해 일본에 메모리 반도체 공장 설립을 검토했다. 국내 용인·청주와 호남 투자, 미국 패키징 기지에 이어 해외 생산거점 확대 가능성이 커졌다. 일본 메모리 반도체 공장 설립 검토

AI 수요 대응과 원가 절감 목적

국내외 다극 생산체제 확대 구상

2026-09-01 1면

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SK하이닉스가 급증하는 인공지능(AI) 수요에 대응하고 생산 원가를 절감하고자 일본에 메모리 반도체 공장을 설립하는 방안을 검토하고 있다. 국내에서는 용인·청주에 54조원 규모의 신규 팹 투자를 확정한 데 이어 호남 반도체 클러스터 구축도 추진하고 있는 가운데 미국에 이어 일본까지 해외 생산 거점을 확대할 가능성이 커지고 있다.최태원 SK그룹 회장은 31일 일본 센다이에서 열린 한일상공회의소 회장단 회의 참석 중 미야기현에 반도체 공장을 건설할 계획이 있느냐는 외신 기자의 질문에 “현재 검토하는 과정에 있다”며 “검토가 끝나는 대로 이야기하겠다”고 답했다. 잠재적 파트너나 구체적인 일본 내 후보지, 생산 품목 등에 대해서는 말을 아꼈다. 업계에서는 향후 투자 방식으로 일본 기업과의 합작법인 설립이나 공동투자, 일본 기업에 대한 소규모 인수 등이 거론된다. 최 회장의 이날 발언은 지난 6월과 비교하면 한 발짝 진전된 것으로 평가된다. ﻿최 회장은 지난 6월 니혼게이자이신문과의 인터뷰에서 “일본은 반도체 생산국이며, 전력이나 재료 등 필요한 생태계가 모두 갖춰져 있다. 한국 이외에서 생각했을 경우 충분히 훌륭한 후보지”라고 답했다. 당시 일본을 여러 후보지 중 하나로 평가했다면, 이번에는 일본 지역을 대상으로 실제 입지를 살펴보고 있다고 답했다.SK하이닉스가 해외 생산기지 확충을 검토하는 가장 큰 이유는 급증하는 AI 메모리 수요다. AI 데이터센터가 빠르게 늘면서 HBM을 비롯한 D램과 낸드 등 메모리 수요가 크게 증가하고 있는 만큼 생산능력을 선제적으로 확보할 필요성이 커졌다. 국내에서는 용인·청주·호남 등 생산 거점을 확대하면서 미국과 일본 등 해외에서도 생산 및 후공정 거점을 확보하는 다극 생산체제를 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 앞서 SK하이닉스는 지난 27일 미국 인디애나주 웨스트라피엣에서 약 40억 달러 규모의 AI 메모리용 첨단 패키징 생산기지 기공식을 열었다.일본 내 메모리 반도체 공장 설립 검토는 동시에 일본의 반도체 소재·장비 생태계와의 협력을 강화하려는 목적도 있다. 일본에는 반도체 장비업체 도쿄일렉트론과 소재업체 나믹스 등 SK하이닉스 협력사가 있고 소니와 닌텐도 등 주요 고객사도 있다. SK하이닉스는 도쿄에 본사를 둔 낸드플래시 생산업체 키옥시아 지분을 간접적 형태로 보유하고 있다. 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)는 최근 “고객 및 협력업체와 함께 낸드 플래시 시장을 공동 개발할 수 있는 방안을 신중하게 검토하고 있다”고 밝힌 바 있다.문제는 투자 재원의 배분과 미국의 추가 투자 압박이다. SK하이닉스가 국내외에서 동시에 생산능력을 확대할 경우 막대한 자금이 필요하다. 특히 하워드 러트닉 미국 상무장관은 지난 7월 미국 메모리업체 마이크론의 뉴욕주 공장 행사에서 삼성전자와 SK하이닉스를 거론하며 “미국으로 데려와 공장을 짓게 하고 싶다”고 공개적으로 압박했다. 이 때문에 일본 공장 검토가 현실화할 경우 미국의 추가 투자 요구가 더욱 거세질 가능성도 제기된다.다만 SK하이닉스 측은 일본 투자와 관련해 구체적으로 진행된 사항은 없으며 일본을 비롯해 미국 등 해외 전역을 대상으로 생산거점 구축 방안을 검토하고 있다는 입장이다. 전력·용수 등 필수 인프라뿐만 아니라 부지, 현지 반도체 생태계, 고객 및 파트너사와의 협업 가능성을 종합적으로 따져 최적의 글로벌 입지를 선정한다는 구상이다.