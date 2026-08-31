한경협 “한국·CPTPP 회원국 교역액, 3410억 달러…미중 규모 웃돌아”

한경협 ‘신통상 질서의 미래’ 세미나

류진 “경제계, 개방·규칙 기반 CPTPP 주목”

한국·CPTPP 회원국 교역액만 3410억 달러

“중견 통상국인 韓…선택적 파트너십이 현실적”

이미지 확대 류진 한국경제인협회 회장이 31일 FKI타워에서 열린 ‘신통상 질서의 미래: 한국의 기회와 도전’ 국제 세미나에 참석해 인사말을 하고 있다. 이번 세미나는 다자무역체제 약화, 글로벌 공급망 재편, 보호주의 확산 속에서 한국의 통상 전략 선택지를 기회와 도전 양면에서 점검하기 위해 마련됐다.

한경협 제공 닫기 이미지 확대 보기 류진 한국경제인협회 회장이 31일 FKI타워에서 열린 ‘신통상 질서의 미래: 한국의 기회와 도전’ 국제 세미나에 참석해 인사말을 하고 있다. 이번 세미나는 다자무역체제 약화, 글로벌 공급망 재편, 보호주의 확산 속에서 한국의 통상 전략 선택지를 기회와 도전 양면에서 점검하기 위해 마련됐다.

한경협 제공

세줄 요약 한경협 세미나에서 한국의 CPTPP 가입 필요성이 제기됐다. 지난해 한국과 회원국 교역액은 3410억 달러로 중국·미국과의 교역보다 컸고, 공급망 안정과 데이터·노동·환경 규범 참여를 위해 포괄적 협력이 필요하다는 주장이다. CPTPP 가입 필요성 제기

회원국 교역액 3410억 달러

공급망·규범 대응 강조

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글로벌 다자무역체제 약화와 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위해 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 추진해야 한다는 경제단체의 제언이 나왔다.류진 한국경제인협회 회장은 31일 서울 영등포구 FKI타워에서 대외경제정책연구원과 공동으로 열린 ‘신통상 질서의 미래: 한국의 기회와 도전’ 국제 세미나에서 “경제계는 개방과 규칙에 기반한 새로운 통상협력 체제인 CPTPP에 주목하고 있다”고 말했다.이날 세미나에서는 급변하는 통상환경에 대응하기 위한 한국의 전략적 선택으로 CPTPP 가입이 필요하다는 제언이 이어졌다.제프리 쇼트 피터슨국제경제연구소(PIIE) 선임연구위원은 기조연설에서 지난해 한국과 CPTPP 회원국 간 교역액이 약 3410억 달러로 전체 상품교역의 25%를 차지했다고 밝혔다. 이는 중국(2730억 달러·20%)과 미국(1960억 달러·15%)과의 교역액보다 큰 규모다.쇼트 연구위원은 “한국은 CPTPP 12개 회원국 가운데 10개국과 개별 협정을 맺고 있지만 규율 범위가 제각각이고 일본·멕시코와는 협정이 없다”며 “이를 포괄적으로 규율할 제도적 틀이 필요하다”고 말했다. CPTPP 가입을 통해 핵심 광물과 기계류 등 공급망 리스크를 완화하고 데이터·노동·환경 등 글로벌 통상 규범 형성에도 참여할 수 있다고 강조했다.데보라 엘름스 힌리히재단 무역정책총괄은 세계 경제가 세계화의 종말이 아니라 지역화·분절화되는 전환기에 있다고 진단했다. 그는 중견 통상국의 대응 전략으로 관망 및 현상 유지, 특정 강대국 편승, 선택적 파트너십을 제시하며 CPTPP나 FIT-P(미래투자교역파트너십) 등 기존 협력 구조를 활용하는 선택적 파트너십이 가장 현실적인 대안이라고 평가했다.안성배 대외경제정책연구원 원장직무대행은 “다자무역체제의 규율이 약화하고 통상·안보·산업정책의 경계가 흐려지고 있다”며 “불확실성을 관리하기 위해 유사 입장국과의 협력을 확대하고 새로운 규범 형성에 초기부터 참여해야 한다”고 말했다.