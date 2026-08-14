푸틴, 쿠릴열도 발 디디자… 다카이치 “日 고유 영토” 강력 항의

러시아·일본 영유권 분쟁 재점화

이미지 확대 미사일 순양함에 오른 푸틴 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 일본과 영유권 분쟁 중인 쿠릴열도를 처음 찾아 미사일 순양함 바랴그호를 돌아보고 있다.

사할린 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미사일 순양함에 오른 푸틴 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 일본과 영유권 분쟁 중인 쿠릴열도를 처음 찾아 미사일 순양함 바랴그호를 돌아보고 있다.

사할린 로이터 연합뉴스

세줄 요약 푸틴 대통령이 집권 후 처음으로 쿠릴열도 남단을 방문해 러시아의 실효 지배를 과시했다. 러시아는 대규모 군사훈련과 미사일 시험 발사도 예고했고, 다카이치 총리는 북방영토가 일본 고유 영토라며 강하게 항의했다. 푸틴, 쿠릴열도 남단 첫 방문으로 실효 지배 과시

러시아, 대규모 군사훈련·미사일 발사 일본 통보

다카이치, 북방영토 일본 고유 영토라며 강력 항의

2026-08-14 10면

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일 일본과 러시아 간 영유권 분쟁 지역인 북방영토(쿠릴열도 남단)를 처음 방문했다. 영토 분쟁 지역에서 실효 지배를 과시하며 중일관계에 이어 러일관계도 한층 더 악화할 것으로 우려된다.일본 지지통신은 현재 시베리아·극동 지방을 순방 중인 푸틴 대통령이 이날 러시아가 실효 지배하는 북방영토의 에토로후섬(러시아명 이투루프섬)을 방문했다고 전했다. 푸틴 대통령이 2000년 집권 이후 북방영토를 방문한 것은 처음이다. 러시아는 60척의 군함, 30대의 항공기, 1만 3000여명의 병력을 동원해 6~15일간 이 지역에서 실사격을 포함한 군사훈련을 벌인다고 일본에 통보했다. 분쟁지역인 쿠릴열도 4개 섬 가운데 2개 섬에 해상 출입 금지 구역을 설정했으며 미사일 시험 발사 등을 오는 29일까지 실시할 예정이다.푸틴 대통령은 북방영토 문제를 비롯한 일본의 대러시아 정책을 직접 비판했다. 니혼게이자이신문에 따르면 그는 전날 러시아 해군 태평양함대의 군사훈련을 시찰하기 위해 사할린주를 방문해 “아베 신조 전 일본 총리 등과는 건설적인 관계를 구축했지만 유감스럽게도 일본의 입장에 변화가 나타나고 있다”고 했다. 그는 이어 쿠릴열도의 “태평양함대 장병들은 후방이 아니라 최전선에 있다”면서 모든 영토에서 안보를 확보해야 한다고 강조했다. 영토 분쟁 지역을 직접 찾아 러시아의 우크라이나 침공을 규탄했던 일본을 의도적으로 자극한 것이다.다카이치 사나에 일본 총리는 이날 기자회견을 열고 “북방영토는 역사적으로도 국제법상으로도 일본의 고유한 영토”라며 강하게 항의했다. 그는 일본 정부가 방문 자제를 요청했지만 무위에 그쳤다며 “러시아는 중대함을 심각하게 받아들이길 바란다”면서 일본 국민의 감정에 상처를 줬다고 지적했다.북방영토는 홋카이도 북동쪽의 에토로후·구나시리·시코탄·하보마이 군도로, 제2차 세계대전 종전 직후인 1945년 소련군이 점령한 이후 80년째 러시아와 일본 모두 섬의 주인이라고 주장 중이다. 2차 대전 막바지에 일본 주민을 쫓아낸 러시아는 그동안 고위 인사의 방문과 개발 사업 등을 통해 북방영토에 대한 실효 지배를 강화해 왔다. 2010년에는 드미트리 메드베데프 당시 대통령이 소련과 러시아를 통틀어 국가원수로는 처음 북방영토인 구나시리섬(러시아명 쿠나시르섬)을 방문했다.