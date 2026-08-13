편의점 복권 한 장으로 ‘1.5조원 대박’…역대급 잭팟에 美 ‘와글’

세줄 요약 미국 일리노이주 퀸시의 한 편의점에서 판매된 파워볼 복권 한 장이 10억4000만달러, 약 1조4790억원 잭팟을 터뜨렸다. 44회 연속 무당첨 끝에 주인이 나왔고, 당첨자는 일시금과 연금 중 수령 방식을 고를 수 있다. 일리노이 편의점 판매 파워볼, 1조4790억원 당첨

44회 연속 무당첨 끝, 역대 8번째 규모 잭팟

당첨자 신원 미공개, 수령 방식 선택 가능

이미지 확대 미국 일리노이주에서 10억 4000만 달러(약 1조 4790억원)에 달하는 복권 당첨자가 나와 화제다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 미국 일리노이주에서 10억 4000만 달러(약 1조 4790억원)에 달하는 복권 당첨자가 나와 화제다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

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미국 일리노이주에서 판매된 파워볼 복권 한 장이 10억 4000만 달러(약 1조 4790억원)라는 잿팟을 터뜨렸다. 44회 연속 당첨자가 나오지 않으며 누적된 상금이 마침내 주인을 찾았다.13일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 이날 밤 진행된 파워볼 추첨에서 당첨 번호를 모두 맞힌 행운의 주인공이 일리노이주에서 나왔다. 당첨자의 신원은 아직 공개되지 않았다.당첨자는 10억 달러 상당 금액을 20여년 동안 분할 수령하는 방식과 세전 기준 4억 5050만 달러(약 6400억원)를 한번에 받는 현금 수령 방식 중 하나를 선택할 수 있다.행운의 복권은 일리노이주 퀸시에 있는 한 편의점에서 판매된 것으로 확인됐다.이번 당첨금은 파워볼 역사상 8번째로 큰 규모로, 2024년 새해 첫날 나온 8억 4240만 달러(약 1조 1990억원) 기록을 뛰어넘었다.다만 실제 수령액은 세금을 차감한 뒤 정해진다. 당첨자는 자동 원천징수되는 연방 소득세 24%에 추가 연방세 13%, 그리고 일리노이주 소득세 4.95%를 각각 납부해야 한다.스티븐 더렐 파워볼 운영위원회 위원장은 “참여 시장이 늘어남에 따라 잭팟 규모도 커지고 복권에 대한 관심 역시 뜨거워지고 있다”고 전했다.