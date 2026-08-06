“달이 UFO 기지였어?”…우크라 연구진 ‘정체불명 물체 20여개’ 발견, 뭐길래

세줄 요약 우크라이나 천문학자들이 달 주변에서 원반과 고리 모양의 정체불명 물체 20여 개를 관측했다. 연구진은 규칙적 이동과 반복 섬광, 빠른 회전을 근거로 UFO 가능성을 제기했으나, 대기 왜곡이나 카메라 오류 가능성도 배제하지 않았다. 달 주변 원반·고리형 물체 20여 개 포착

규칙적 이동·맥동·동시 발광 등 이례 현상

UFO 기지 가능성 제기, 검증은 미완료

이미지 확대 우크라이나 주 천문대 연구진이 달 주변에서 포착한 정체불명의 물체들. 연구진은 이를 두고 ‘미확인 비행불체’(UFO)일 가능성이 있다고 밝혔다. 출처=우크라이나 주 천문대(Main Astronomical Observatory) 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 주 천문대 연구진이 달 주변에서 포착한 정체불명의 물체들. 연구진은 이를 두고 ‘미확인 비행불체’(UFO)일 가능성이 있다고 밝혔다. 출처=우크라이나 주 천문대(Main Astronomical Observatory)

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우크라이나 천문학자들이 달 주변에서 원반과 고리 모양을 한 정체불명의 물체 20여 개를 포착했다. 연구진은 이 물체들이 규칙적으로 움직인다는 점을 근거로 ‘미확인 비행물체(UFO)’일 가능성을 제기했다.4일(현지시간) 데일리메일에 따르면 우크라이나 주 천문대 연구진은 지난해 9월 7일 우크라이나 키이우주의 비나리우카에서 망원경과 고속 카메라를 활용해 20여개로 이뤄진 물체 집단을 포착했다.이에 앞서 8월 16일에는 고리 모양의 물체도 추가로 관측했다. 연구진은 논문을 통해 “UFO는 지구와 지구 근처 우주에서 관측된다”며 “달이 UFO의 기지 역할을 한다고 생각한다”고 밝혔다.연구진은 관측된 물체를 제자리에 머물러 있는 ‘대기형’과 달 표면을 가로질러 이동하는 ‘대륙형’ 두 가지로 분류했다. 이 물체들은 밝기와 회전 속도에서 이례적인 변화를 보였다. 특히 0.1~0.5초 간격으로 반복적인 섬광을 내뿜으며 밝기가 주기적으로 변하는 ‘맥동 현상’을 나타냈으며, 두 물체가 동시에 빛을 내는 모습도 포착됐다.연구진이 빛 반사량을 토대로 추정한 물체의 지름은 태양빛을 100% 반사한다고 가정할 경우 약 439m, 달 표면 수준으로 반사한다고 가정할 경우 약 1.6km 이상이었다. 다만 물체의 재질과 반사율을 정확히 알 수 없어 실제 크기는 불확실하다고 덧붙였다.특히 ‘대륙형’ 물체 중 하나는 초속 약 6.6㎞의 속도로 약 22.5㎞를 이동한 것으로 확인됐다.또한 지난해 8월 관측된 거대한 고리 모양 물체들은 빛을 대부분 흡수해 육안으로는 거의 보이지 않다가 영상 보정을 거친 뒤에야 형체가 드러났다. 이 물체들은 지름이 약 35㎞에 달했으며, 3분에 한 바퀴씩 꼴로 완전히 회전했다.다만 이번 관측 결과는 흐릿하게 찍힌 형체가 실제 달 근처의 물체라는 전제하에 성립한다. 대기 왜곡이나 카메라 오류, 영상 처리 과정의 오차일 가능성도 배제할 수 없다는 설명이다.해당 연구는 아직 동료 심사를 거치지 않았으며 독립적인 검증도 받지 않은 상태다.