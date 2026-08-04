‘버릴 샤넬백’ 훔쳤다가 징역 7년…35억원어치 빼돌리다 ‘딱 걸린’ 창고 직원의 말로

세줄 요약 홍콩 샤넬 전직 창고 직원 4명이 폐기 예정이던 명품 724점을 몰래 빼돌리려다 경찰에 적발돼 징역 4~7년을 선고받았다. 이들은 지갑 123개와 핸드백 601개를 공모해 훔치려 했고, 재판부는 범행 미수와 장기 재판 경과를 함께 고려했다. 홍콩 샤넬 창고 직원 4명, 명품 절도 공모

폐기 예정 724점, 35억원어치 빼돌리려다 적발

법원, 징역 4~7년 선고하며 실형 판단

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폐기 예정이던 수십억 원대의 명품을 몰래 빼돌리려 한 홍콩 샤넬 전직 창고 직원들이 법원에서 결국 실형을 선고받았다.3일 홍콩 매체 ‘더 스탠다드’에 따르면, 홍콩 고등법원은 절도 공모 등의 혐의로 기소된 샤넬 홍콩지점 전직 창고 직원 4명에게 각각 징역 4년에서 7년을 선고했다.이들은 약 1900만 홍콩달러(약 35억원)에 달하는 폐기 예정 명품 724점을 훔치려 한 혐의를 받는다.샤넬은 브랜드의 희소성과 가치를 유지하기 위해 반년마다 유행이 지난 재고품 1만~2만 점가량을 파기해 왔다.피고인 4명은 2017년 초 이 폐기 대상품 중 지갑 123개와 핸드백 601개를 빼돌리기로 공모했다. 그러나 훔친 물품을 창고 밖으로 옮기던 현장에서 경찰에 적발되면서 이들의 범행은 미수에 그쳤다.피고인 중 2명은 재판 전 절도 공모 혐의를 인정했으며, 혐의를 부인했던 전직 창고 관리자와 또 다른 직원 1명 역시 고등법원 재판 끝에 유죄 판결을 받았다.재판을 담당한 야우 탁홍 판사는 “범행 당일 절도 사실이 발각돼 도난품을 즉시 모두 회수할 수 있었다”며 “회수된 물품은 원래 계획대로 폐기 처리돼 샤넬 측에 실질적인 금전적 손실은 발생하지 않았다”고 설명했다.이어 야우 판사는 “사건 발생 후 재판이 진행되기까지 10년에 가까운 시간이 소요된 점을 고려해 형량을 감경했다”며 양형 이유를 밝혔다.