美수도 명소 ‘녹차라테’는 “부실시공”…트럼프 “100%반대”

200억 들인 워싱턴 ‘반사연못’ 녹조·바닥 벗겨짐

건국 250주년 앞두고 트럼프 지시에 속도전 보수

이미지 확대 미국 수도 워싱턴DC의 명소인 인공 연못 ‘리플렉팅 풀(반사연못)’. 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 수도 워싱턴DC의 명소인 인공 연못 ‘리플렉팅 풀(반사연못)’. 트루스소셜 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령이 2일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 사진. 워싱턴DC 리플렉팅 풀 인근의 잔디밭에 ‘86 47’이란 문구가 새겨진 것처럼 보인다. 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 대통령이 2일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 사진. 워싱턴DC 리플렉팅 풀 인근의 잔디밭에 ‘86 47’이란 문구가 새겨진 것처럼 보인다. 트루스소셜 캡처

세줄 요약 미국 워싱턴DC 명소 리플렉팅 풀이 1400만 달러 보수 뒤 바닥이 벗겨지고 녹조까지 생겨 부실시공 논란이 일었다. 법무부는 시공사 책임으로 봤지만, 트럼프 대통령은 반대 세력의 고의 훼손이라며 검찰 취하에 100% 반대했다. 리플렉팅 풀 보수 뒤 부실시공 논란 확산

법무부, 시공사 책임으로 기소 취하 결정

트럼프, 고의 훼손 주장하며 100% 반대

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미국 수도 워싱턴DC의 명소인 인공 연못 ‘리플렉팅 풀(반사연못)’이 1400만 달러(약 200억원)를 들인 보수에도 바닥이 벗겨지고 녹조가 생겨나자 법무부가 부실공사 탓이란 결론을 냈다.하지만 건국 250주년 기념 행사를 앞두고 리플렉팅 풀의 대대적 보수공사를 지시했던 도널드 트럼프 대통령은 부실시공이 아니라 반트럼프 세력의 고의적 훼손 행위 탓에 연못이 망가졌다는 주장을 굽히지 않고 있다.워싱턴포스트는 1일(현지시간) 트럼프 대통령이 리플렉팅 풀을 훼손한 혐의를 받는 전직 카누 선수 데이비드 허른(67)의 기물 파손 혐의 취하 결정에 반대 의견을 밝혔다고 전했다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 사람들이 연못가에서 물에 손을 넣어보는 영상을 올리고 “검찰의 취하 결정에 100% 반대한다”고 강조했다.전직 올림픽 출전 카누 선수였던 허른은 리플렉팅 풀을 일부러 찢었다는 혐의로 지난 6월 체포됐다. 허른은 연못을 지나다가 바닥의 푸른색 방수자재 조각이 떨어진 것을 보고 물 속에 손을 넣어 만졌다가 주 방위군과 경찰에 의해 구금됐다.제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장은 “해당 손상은 시공사의 부실시공이었으며, 이는 독립기념일 행사에 맞춰 공사를 서둘러 완료하려 한 결과”라며 허른의 재물손괴 혐의를 인정하지 않았다.트럼프 대통령의 건국 기념 행사에 대한 집착으로 성급하게 진행된 보수공사 때문에 리플렉팅 풀 바닥에 칠해진 방수자재가 뜯겨나가고, 물에는 녹조가 생겨 ‘녹차라테’로 변했다는 것이다.리플렉팅 풀은 미국의 현대사를 관통하는 영화 ‘포레스트 검프’에서 여주인공 제니가 톰 행크스가 연기한 남자 주인공 검프에게 달려오기 위해 물속을 걸어 오는 장면으로 유명하다.트럼프 대통령은 법무부 결론을 거부하며 “연못 주변 잔디에도 86 47(47대 트럼프 대통령을 제거하라)이란 글자가 새겨졌다”며 고의 훼손 행위가 벌어졌다고 강조했다.‘86 47’은 제임스 코미 전 FBI 국장이 인스타그램에 조개껍데기로 이 숫자를 만들어 올렸다가 대통령 살해 위협 혐의로 기소되면서 유명해졌다.미 외식업계에서 ‘86’은 손님을 ‘없애다’ 또는 ‘내보내다’는 의미의 은어로 사용되는데, 트럼프 행정부는 ‘86 47’을 대통령에 대한 위협으로 해석하고 있다.