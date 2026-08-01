“아들만큼 유산 못 준다고?”…‘딸바보’ 중동 갑부들 英 찾는 이유 [월드픽]

세줄 요약 중동 부유층이 샤리아법의 아들 우대 상속을 피하려 영국으로 눈을 돌리고 있다. 잉글랜드 법은 유언의 자유가 커 자녀에게 원하는 방식으로 자산을 나눌 수 있고, 딸만 있는 가문도 보호를 위해 활용하는 사례가 늘고 있다. 다만 해외 자산에는 본국법이 적용될 수 있어 효율성에는 의문도 제기된다. 샤리아법 우회 위한 영국 상속 활용 확대

딸 보호·평등 배분 수요와 서구화 영향

해외 자산 본국법 적용 가능성에 한계

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중동 부자들이 유산 배분에 아들이 딸보다 유리한 샤리아법을 우회하려 영국으로 눈을 돌리고 있는 것으로 전해졌다.최근 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 런던의 국제법 전문 로펌 미시콘 드 레야의 찰리 소스나 파트너는 걸프 국가 부유층 사이에서 본국 밖에 있는 자산을 자녀들에게 더 공평하게 나눠주는 등 자신이 원하는 대로 자산과 승계 문제를 처리하려는 분위기가 커지고 있다고 전했다.잉글랜드 법은 제약이 거의 없이 원하는 대로 자산을 물려줄 수 있는 ‘유언의 자유’가 강하게 보장돼 있다. 반면 이슬람 샤리아법은 명확하게 유산 배분을 규정하며, 대체로 딸 몫이 아들의 절반이다.또 다른 국제법 전문 로펌 위더스의 해나 웨일루 파트너도 점점 ‘평등주의적’ 방식으로 바뀌는 추세라면서 “아들보다 딸이 더 많거나 딸만 있는 걸프국 가족들이 딸들을 보호하고 챙겨주고자 하는 사례들이 있다”고 설명했다.중동 국가 자녀 세대의 ‘서구화’도 이러한 유산 배분 방식 변화의 이유 중 하나다.자녀 세대는 부모 세대보다 별거, 이혼 등 혼인 관계가 더 복잡할 수 있으므로 유산을 둘러싼 셈법도 복잡해지는데, 잉글랜드 법을 따르면 부모가 원하는 방향으로 상속하기가 더 쉽다는 것이다.로펌 패러앤코의 올리버 파이퍼 파트너는 이같이 잉글랜드 법을 사용해 샤리아 율법을 완화하려는 ‘샤리아 라이트(lite)’ 경향이 나타나고 있다고 전했다.미국과 이란의 전쟁도 중동 자산가들이 자산 보유 구조와 계획에 관심을 가지게 되는 계기가 된 것으로 알려졌다.다만 영국 법률자문 업계에도 이러한 전략의 효율성에 의구심은 제기된다. 잉글랜드 법에 따라 유언장을 작성했다고 하더라도 영국이 아닌 해외 자산에 대해서는 본국법이 적용될 수 있기 때문이다.하워드 케네디의 사이먼 멀킬 파트너는 “이의 제기가 없다면 통할 수도 있지만, 믿을 만한 전략은 아닐 수도 있다”며 “상당 부분이 자산과 보유자, 그리고 불만을 품은 상속인의 태도에 달려 있다”고 지적했다.이에 영국과도 다른 법체계를 가진 저지섬에서 신탁 방식을 활용하는 전략도 주목받고 있다. 저지금융청 통계에 따르면 역내 거주자 외 신탁 보유자 중 중동계의 비율은 2020년 10.6%였다가 2024년 11.8%로 증가했다.웨일루 파트너는 “대부분 신탁 구조상 수혜자를 누구로 하고 언제 뭘 받을지 등을 고를 수 있어 사실상 자산을 샤리아 체제에서 빼내는 효과가 있다”고 설명했다.