“트럼프 편애?” 이란은 안되고 사우디는 ‘우라늄 농축’ 되는 이유…대혼돈 핵질서 [권윤희의 월드뷰]

세줄 요약 미국이 이란에는 우라늄 농축 중단을 요구하며 공습까지 이어가면서도 사우디에는 조건부 농축을 전제로 한 원자력협정을 승인했다. 2년 공동연구와 미국 기업 참여가 핵심이며, 중동 비확산 원칙과 대이란 협상에 새 변수가 됐다. 이란엔 농축 중단 압박, 사우디엔 예외 승인

2년 공동연구와 미국 기업 참여로 협정 구체화

중동 비확산 원칙 흔들리며 파장 확산 우려

[월드뷰 3줄 요약]

● 미국이 이란에는 우라늄 농축 중단을 요구하며 공습을 이어가는 가운데, 사우디에는 조건부 우라늄 농축을 전제로 한 원자력협정을 승인했다.

● 미국이 유지해 온 ‘신규 농축국 불허’(골드 스탠더드) 원칙에 예외가 생기면서 대이란 핵협상과 중동 비확산 체제에도 새로운 변수가 됐다.

● 이번 협정의 파장은 사우디를 넘어 UAE·튀르키예·이집트 등 다른 중동 국가들의 핵연료주기 요구로 이어질 가능성이 제기된다.

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보도했다.

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미국이 이란에는 우라늄 농축 중단을 요구하며 군사행동까지 단행한 반면 사우디아라비아와는 자국 내 우라늄 농축을 전제로 한 원자력협정을 승인했다. 미국이 중동 국가들과 유지해 온 비확산 원칙에 예외를 인정하면서 향후 중동 핵질서에도 적지 않은 변화가 예상된다.21일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디의 우라늄 농축을 잠재적으로 허용하는 ‘기념비적’ 협정을 공식 승인했다고트럼프 대통령이 승인한 미·사우디 원자력협정(123협정)은 미국 원자력법 123조에 근거한 민간 원자력 협력 협정이다. 향후 30년 동안 미국 기업이 수백억 달러 규모로 추산되는 사우디 원전시장에 참여할 수 있는 법적 기반도 마련했다.협정의 핵심은 우라늄 농축 조항이다. 양국은 앞으로 2년 동안 사우디 내 우라늄 농축의 경제성·기술적 타당성을 공동 연구한다. 연구 결과가 긍정적으로 나오면 미국 기업이 핵심 기술을 공개하지 않는 ‘블랙박스’ 방식으로 농축시설을 건설하는 방안이 추진될 수 있다. 다만 이번 협정이 사우디의 독자 농축권을 인정하거나 미국의 농축기술 이전을 의무화한 것은 아니다.미국은 2009년 아랍에미리트(UAE)와 123협정을 체결하면서 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리를 포기하도록 했다. 미국 비확산 정책의 기준으로 평가받아 온 이른바 ‘골드 스탠더드’다.사우디와 체결한 협정에는 이 조항이 포함되지 않았다. 국제원자력기구(IAEA) 추가의정서 가입도 의무화하지 않았다. 사우디는 현재 IAEA 포괄적 안전조치협정(CSA)의 적용을 받고 있지만 추가의정서는 아직 체결하지 않았다.미국과 사우디는 별도의 양자 안전조치 체계를 마련한다는 입장이다. 그러나 적용 대상이 미·사우디 협력 시설에 한정될 가능성이 커 사우디 핵 프로그램 전반을 대상으로 하는 IAEA 추가의정서를 대신하기에는 한계가 있다는 지적이 나온다.협정 발표 시점도 논란을 키우고 있다.미국은 이란 핵시설을 공습한 뒤 우라늄 농축 중단과 고농축 우라늄 처분을 협상 조건으로 제시하고 있다. 반면 역내 경쟁국인 사우디에는 조건부 농축 절차를 열어줬다.미국은 두 사안을 동일선상에서 볼 수 없다는 입장이다. 사우디는 핵확산금지조약(NPT) 가입국이며 고농축 우라늄 생산 이력도 없다. 그러나 사우디에 농축의 예외를 인정한 선례는 향후 미국의 대이란 협상에도 부담이 될 수 있다. 미국 군축협회는 사우디 사례가 워싱턴의 대이란 비확산 논리를 약화시킬 수 있다고 평가했다.물론 무기급 핵물질 확보에는 추가 농축은 물론 핵탄두 설계와 기폭장치, 운반체계 구축까지 별도의 기술 단계가 필요하다.그러나 농축시설은 핵연료주기의 핵심 기반이다. 자체 농축 능력을 확보하면 필요할 경우 무기급 핵물질 생산까지 걸리는 시간과 외부 의존도를 줄일 수 있다. 국제 비확산 분야에서 말하는 ‘핵잠재력’(latency)이 커지는 이유다.무함마드 빈 살만 왕세자는 2018년 “이란이 핵무기를 보유하면 사우디도 뒤따르겠다”고 공개적으로 밝혔다. 사우디의 원전 정책이 비확산 논란에서 자유롭지 않은 배경이다.이번 결정에는 원전시장과 미·중 전략경쟁이 동시에 작용했다.미국은 협상이 결렬될 경우 사우디가 중국이나 러시아의 원자로와 핵연료 기술을 선택할 가능성을 우려해 왔다. 미국 기업이 원자로와 핵연료주기 시설을 공급하고 운영에도 참여해야 사우디 핵 프로그램을 관리할 수 있다는 판단도 반영됐다. 미국 원전산업의 해외시장 확보 역시 중요한 이해관계다.바이든 행정부가 원자력 협력과 안보보장, 사우디·이스라엘 관계 정상화를 하나의 패키지로 추진했던 것과도 다르다. 트럼프 행정부는 수교 문제와 원자력 협력을 분리했다. 이란전과 미·중 경쟁으로 높아진 사우디의 전략적 위상이 협상 결과에도 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.이번 협정을 가장 예민하게 지켜보는 곳은 사우디가 아니라 다른 중동 국가들이다.2009년 골드 스탠더드를 받아들였던 UAE는 사우디에 다른 기준이 적용된 이유를 문제 삼을 가능성이 있다. 튀르키예와 이집트 역시 원전 개발과 에너지 안보를 이유로 같은 수준의 핵연료주기 권한을 요구할 여지가 있다.미국은 사우디를 자국 원자력 공급망 안으로 끌어들여 중국과 러시아의 영향력 확대를 차단하려 했다. 그러나 그 과정에서 중동 비확산 정책의 핵심 원칙이었던 ‘신규 농축국 불허’에는 예외가 생겼다.이제 UAE와 튀르키예, 이집트가 같은 수준의 핵연료주기 권한을 요구할 경우 미국이 어떤 기준으로 이를 구분할 것인지가 중동 비확산 체제의 새로운 시험대가 될 가능성이 크다.