호르무즈 해협 재개방하는 ‘10일 휴전’ 이뤄질까

미국·이란 ‘10일 휴전’ 제안 이뤄져

호르무즈 통항료 ‘말라카 방식’ 포함

이미지 확대 오만에서 21일 바라본 호르무즈 해협. 무산담 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오만에서 21일 바라본 호르무즈 해협. 무산담 로이터 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 해협을 겨냥하고 있는 이란 병사의 동상. 반다르아바스 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협을 겨냥하고 있는 이란 병사의 동상. 반다르아바스 로이터 연합뉴스

이미지 확대 미국 항공모함을 이란 미사일이 공격하는 반미 벽화 앞을 20일 한 이란 여성이 지나가고 있다. 테헤란 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 항공모함을 이란 미사일이 공격하는 반미 벽화 앞을 20일 한 이란 여성이 지나가고 있다. 테헤란 EPA 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란이 호르무즈 해협을 둘러싼 충돌을 멈추기 위해 10일 휴전안을 검토한다. 카타르·이집트·파키스탄이 중재에 나섰고, 미국은 추가 전투기 배치를 준비한다. 다만 미군 사망과 이란의 강경 대응으로 공습이 더 이어질 수 있다는 관측도 나온다. 미국·이란, 호르무즈 해협 10일 휴전안 검토

카타르·이집트·파키스탄 중재 제안 제기

미군 사망·유가 급등 속 공습 지속 관측

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미국이 이란의 호르무즈 해협 공격을 이유로 10일간 맹폭을 퍼부었지만, 미군 사망자만 3명 발생하고 별다른 성과를 거두지 못한 가운데 휴전안이 논의되는 것으로 알려졌다.미국 매체 악시오스는 21일 미국과 이스라엘 당국이 이란 전쟁에서 10일간의 휴전방안과 양국이 동시에 이란을 공격해 항복을 받아내는 방안을 두고 고심 중이라고 전했다.미 중부사령부는 10일 연속으로 이란을 공격했지만 20일 호르무즈 해협에서 그리스 소유 유조선 두 척이 공격받는 등 이란의 화력을 꺾지 못했다.미국은 이란 해안에서 150㎞ 떨어진 곳에 조지 W 부시와 에이브러햄 링컨 항공모함 두 척을 정박시키고 발전소, 다리 등 기반 시설을 포함한 군사시설에 공습을 가하고 있다.이란은 미국의 항모나 이스라엘에 있는 미군 급유기를 직접 공격하는 대신 쿠웨이트, 바레인 등 인근 국가의 담수화시설과 같은 기반 시설에 보복을 퍼붓고 있다.이에 카타르, 이집트, 파키스탄 등 중재자들이 미국과 이란에 10일간의 휴전 제안을 제시했다고 악시오스가 보도했다.트럼프 행정부는 해당 제안을 검토 중이며, 동시에 회담 결렬에 대비해 F-16과 F-35 전투기 추가 배치에 나섰다.하지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 미군 병사들의 사망에 “이란이 미군 병사 한명을 죽일 때마다 그 대가를 몇 배로 치르게 될 것”이라며 강력한 응징 의지를 밝혔다.마수드 페제시키안 이란 대통령도 전날 “미국과 전면전을 벌이고 있다”며 “우리의 이익을 지키기 위해 마지막 숨까지 버틸 것이며, 이 길에 의심의 여지가 없다”고 강조했다.이란의 거센 반격으로 유가가 배럴당 90달러를 잠시 돌파하면서 출렁이자 냉각기를 가질 필요성에 공감하며 10일 휴전 방안이 나왔다.여기에는 호르무즈 해협을 두고 미국과 이란이 장기적인 협정을 맺는 방안이 포함된 것으로 알려졌다.트럼프 대통령도 호르무즈 해협 통과 선박에서 보호 수수료 20%를 걷겠다고 했던 만큼 이란이 해양 안보, 환경 보호 및 기타 서비스에 대해 요금을 받도록 허용하는 방안이 제시됐다.말라카 해협에서 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르가 일괄적인 해협 통항료 대신 기금을 받는 방식을 호르무즈 해협에도 도입하는 것이다.이란이 직접적으로 서비스 요금 개념의 통항료를 받는 대신 국제해사기구(IMO)가 참여하는 공동 기금에 적립하는 방안도 나왔다.그러나 지난 11일 오만에서 열렸던 종전 양해각서(MOU) 후속 논의 직후 이란이 호르무즈 해협을 공격하자 트럼프 대통령이 분노해 시작된 이번 공습이 며칠 더 지속될 것이란 관측도 있다.특히 미군 병사의 사망으로 트럼프 대통령이 보복 폭격을 며칠 더 한 뒤에야 휴전 제안을 진지하게 고려할 가능성이 있다고 악시오스는 전망했다.