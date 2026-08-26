광주고법에 “사제폭탄 설치·폭파 예고” 이메일…경찰·특공대 현장 수색

법원 “오후 1시 34분부터 폭파” 메일 접수
경찰 초동대응팀 투입해… 폭발물 확인 중
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26일 낮 12시 10분쯤 전남광주 동구 지산동 광주고등법원에 폭발물 설치가 의심된다는 신고가 접수돼 경찰이 긴급 수색에 나섰다.
광주고등법원에 사제폭탄을 설치했다는 내용의 협박 이메일이 발송돼 경찰이 긴급 수색에 나섰다.
26일 광주 동부경찰서에 따르면 이날 낮 12시 10분쯤 광주 동구 지산동 광주고등법원에 폭발물 설치가 의심된다는 신고가 접수됐다.
법원 관계자는 신원 미상의 인물로부터 “사제 폭탄을 설치했으며, 오후 1시 34분부터 오후 8시 30분 사이에 폭파하겠다”는 취지의 이메일을 수신한 뒤 즉시 경찰에 신고한 것으로 확인됐다.
신고를 받은 경찰은 현장에 초동 대응팀과 경찰특공대를 긴급 투입해 법원 청사 내부 및 주변 지역을 대상으로 실제 폭발물이 설치됐는지 정밀 수색 작업을 벌이고 있다.
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