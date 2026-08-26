광주고법에 “사제폭탄 설치·폭파 예고” 이메일…경찰·특공대 현장 수색

법원 “오후 1시 34분부터 폭파” 메일 접수

경찰 초동대응팀 투입해… 폭발물 확인 중

이미지 확대 26일 낮 12시 10분쯤 전남광주 동구 지산동 광주고등법원에 폭발물 설치가 의심된다는 신고가 접수돼 경찰이 긴급 수색에 나섰다. 닫기 이미지 확대 보기 26일 낮 12시 10분쯤 전남광주 동구 지산동 광주고등법원에 폭발물 설치가 의심된다는 신고가 접수돼 경찰이 긴급 수색에 나섰다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주고등법원에 사제폭탄을 설치했다는 내용의 협박 이메일이 발송돼 경찰이 긴급 수색에 나섰다.26일 광주 동부경찰서에 따르면 이날 낮 12시 10분쯤 광주 동구 지산동 광주고등법원에 폭발물 설치가 의심된다는 신고가 접수됐다.법원 관계자는 신원 미상의 인물로부터 “사제 폭탄을 설치했으며, 오후 1시 34분부터 오후 8시 30분 사이에 폭파하겠다”는 취지의 이메일을 수신한 뒤 즉시 경찰에 신고한 것으로 확인됐다.신고를 받은 경찰은 현장에 초동 대응팀과 경찰특공대를 긴급 투입해 법원 청사 내부 및 주변 지역을 대상으로 실제 폭발물이 설치됐는지 정밀 수색 작업을 벌이고 있다.