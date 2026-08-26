지난해 출생아 2년 연속 증가…합계출산율 0.8명대 회복

출생아 수 25만 4300명…6.7%↑

평균 출산연령 33.8세, 0.2세 상승

이미지 확대 지난해 11월 26일 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난해 11월 26일 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 2025년 출생아 수 및 합계출산율. 국가데이터처 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 출생아 수 및 합계출산율. 국가데이터처 제공

세줄 요약 지난해 출생아 수는 25만4300명으로 전년보다 6.7% 늘어 15년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 합계출산율도 0.75명에서 0.80명으로 올라 4년 만에 0.8명대를 회복했다. 첫째아 증가가 두드러졌고, 30대 후반과 40대 초반 출산율은 역대 최고 수준이었다. 출생아 25만4300명, 2년 연속 증가

합계출산율 0.80명 회복, 첫째아 증가 주도

30대 후반·40대 초반 출산율 역대 최고

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지난해 출생아 수가 1년 전보다 6.7% 늘며 15년 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 합계출산율은 4년 만에 0.8명대를 회복했다. 출산 연령이 높아지는 흐름 속에서 30대 후반과 40대 초반의 출산율은 역대 최고 수준으로 올라섰다.국가데이터처가 26일 발표한 ‘2025년 출생 통계’에 따르면 지난해 출생아 수는 25만 4300명으로 전년 대비 1만 6000명(6.7%) 증가했다. 합계출산율도 0.75명에서 0.80명으로 0.05명 상승했다.다만 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 최하위권이었다. 2024년 기준 OECD 38개 회원국의 평균 합계출산율은 1.40명이었다. 한국은 당시 0.75명으로 회원국 가운데 가장 낮았으며 합계출산율이 1명을 밑돈 국가도 한국이 유일했다.지난해 첫째아가 크게 늘어난 모습이다. 첫째아는 15만 8700명으로 전년보다 1만 2600명(8.6%) 증가했다. 둘째아도 7만 9200명으로 3300명(4.4%) 증가했으나 증가율은 첫째아 대비 절반 수준에 머물렀다.박현정 데이터처 인구동향과장은 “첫째아가 워낙 많이 증가하다 보니 상대적으로 둘째아 등의 비중이 감소한 것으로 보인다”며 “첫째아의 경우 결혼 후 2년 이내에 출산하는 비중이 상당하다”고 설명했다.실제 첫째아 출산까지 평균 결혼생활 기간은 2.4년으로 결혼생활 기간이 2년 이내인 첫째아의 비중은 53.2%로 전년보다 0.5% 포인트 높았다.출생아 수는 17개 시도에서 모두 증가한 모습이다. 특히 서울의 출생아 수는 전년보다 9.4%, 충북은 9.1% 증가해 높은 증가율을 보였다.다만 출산율은 지역별 격차가 컸다. 합계출산율은 전남이 1.09명으로 가장 높았고 세종이 1.06명으로 뒤를 이었다. 반면 서울과 부산은 각각 0.63명, 0.74명으로 가장 낮은 수준에 머물렀다.지역별 출산 행태도 달랐다. 첫째아 비중은 서울이 69.8%로 가장 높았고 부산이 63.0%로 뒤를 이었다. 반면 제주와 강원은 각각 54.6%, 57.6%로 상대적으로 낮았다. 셋째아 이상 비중은 제주가 10.1%로 가장 두드러졌고 서울은 3.7%에 그쳤다.출산 연령은 지속적으로 높아졌다. 지난해 산모의 평균 출산 연령은 33.8세로 전년과 비교해 0.2세 상승했다. 30대 후반(35∼39세) 출산율은 52.1명으로 전년보다 6.0명 늘며 역대 최고 수준이었다. 20대 후반(25∼29세)은 0.5명 늘어난 21.2명으로 2007년 이후 처음 증가했다.40대에서도 40대 초반(40∼44세)은 0.8명 늘어난 8.5명, 40대 후반(45∼49세)은 0.1명 증가한 0.3명을 기록했다. 40대 초반 출산율 역시 최고 수준이고 40대 후반은 1988년 이후 가장 높은 수치다.유배우 모의 출산율은 30대 초반이 177.2명으로 전년 대비 13.0명 증가했고 20대 후반은 203.1명으로 11.7명, 30대 후반은 76.0명으로 10.5명 늘었다. 유배우 모의 연령별 출산율은 해당 연령의 기혼 여성 1000명당 출생아 수다.혼인 외 출생아는 지난해 1만 4000명으로 약 200명 늘었다. 하지만 혼인 중 출생아가 더 크게 증가하면서 전체 출생아 중 혼인 외 출생아 비중은 5.5%로 오히려 0.3%포인트 하락했다.쌍둥이 등 다태아는 1만 5500명으로 1년 전보다 2000명 늘었다. 총 출생아 중 다태아 비중은 6.1%로 전년보다 0.4% 포인트 증가하며 처음 6%대를 나타냈다. 다태아 엄마의 평균 연령은 35.4세로 단태아 엄마 평균 연령보다 1.7세 많았다.