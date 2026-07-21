트럼프 “미군 숨질 때마다 몇 배 응징”...이란은 “전면전 진행 중”

세줄 요약 트럼프 대통령은 미군 병사 한 명이 숨질 때마다 이란에 몇 배의 대가를 치르게 하겠다고 경고했다. 최근 미군 사망이 잇따르자 강경 메시지를 내며 군 지휘부에도 지시를 전달했다고 밝혔다. 이란은 현재 충돌을 전면전으로 규정하고 마지막까지 싸우겠다고 맞섰다. 트럼프, 미군 사망 때마다 이란에 몇 배 응징 경고

미군 사망 잇따르자 군 지휘부에 강경 지시 전달

이란, 현재 충돌을 전면전으로 규정하며 맞대응

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 병사가 숨질 때마다 이란에 몇 배의 응징을 가하겠다고 경고하고, 이란은 최근 미국과의 충돌을 전면전으로 규정하는 등 중동 전운이 한층 고조되고 있다.트럼프 대통령은 20일(현지시간) 트루스소셜에서 “이란이 미군 병사 한 명을 죽일 때마다 그 대가를 몇 배로 치르게 될 것”이라며 “이 지시는 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장, 모든 군 지휘부에 전달됐다”고 밝혔다. 미국은 지난 2월 28일 이란과 전쟁을 시작한 이래 총 17명의 미군 사망자가 발생했다. 특히 지난 17일에는 이란의 미사일과 드론 공격으로 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망했고, 18일에는 이라크에서 이란의 드론 불발탄을 통제·폭파하는 과정에서 미군 1명이 추가로 숨졌다.트럼프 대통령의 발언은 이란과의 무력 충돌이 다시 격화된 가운데 미군 사망자가 잇따르자 국내 여론 악화를 막고 이란에 강력한 경고를 보내려는 의도로 풀이된다. 그는 21일 이란과의 전쟁에서 숨진 장병들을 애도하기 위해 앨러웨이주 도버 공군기지를 방문할 예정이다.한편 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 테헤란에서 열린 사법부 최고회의에 참석해 “지금 이란은 전면전을 벌이고 있는 것이 현실이다. 지금 전쟁은 단순히 미사일로만 치러지는 전쟁이 아니다”고 말했다. 이어 “적들은 군사적 타격만으로는 이란 국민의 항복을 강요할 수 없다는 결론에 도달했다”며 “국가의 이익을 수호하기 위해 마지막까지 맞서 싸울 것이고 이 길에 한 치의 의심도 없다”고 강조했다.