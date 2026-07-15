韓선 치킨, 日선 꼬치…젠슨 황, 도쿄 이자카야 ‘꼬치 회동’

세줄 요약 젠슨 황 엔비디아 CEO가 9개월 만에 일본을 찾아 도쿄 간다역 인근 꼬치구이 이자카야에서 일본 공급망 기업 관계자들과 저녁 회동했다. 아키하바라 행사장에는 50m 넘는 인파가 몰려 “젠슨!” 환호가 이어졌다. 도쿄 이자카야서 일본 공급망 기업과 회동

아키하바라 행사장에 50m 인파와 환호

일본서 피지컬 AI·소버린 AI 협력 주목

이미지 확대 15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원 닫기 이미지 확대 보기 15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원

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9개월만에 일본을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15일 일본 도쿄의 꼬치구이 전문점에서 ‘꼬치 회동’을 가졌다. 한국 방문 당시 치킨집에서 국내 재계 총수들과 이른바 ‘깐부 회동’을 가진 데 이어 일본에서는 서민적인 분위기의 이자카야를 회동 장소로 택했다.황 CEO는 이날 도쿄 아키하바라에서 열린 엔비디아와 세가의 협력 30주년 기념행사에 참석한 뒤 간다역 인근 돼지고기 꼬치구이 전문점 ‘야키톤 산키치 간다 기타구치점’으로 자리를 옮겼다. 저녁 자리에는 일본 공급망 관련 기업 관계자들이 참석했다.이곳은 돼지고기와 내장 등을 숯불에 구운 일본식 꼬치 요리 ‘야키톤’(やきとん)을 주로 파는 이자카야다. 1인당 가격대가 수천엔 수준으로, 직장인들이 퇴근길에 즐겨 찾는 곳이다.황 CEO는 지난해 한국 방문 당시 서울 강남의 한 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 치킨과 맥주를 곁들인 ‘깐부 회동’을 가져 화제를 모았다. 당시 시민들과 사진을 찍고 치킨을 나눠 먹는 모습도 관심을 끌었다.도쿄에서도 황 CEO의 인기는 뜨거웠다. 이날 세가 행사가 열린 아키하바라에는 행사 시작 전부터 취재진과 시민들이 몰렸다. 행사장 주변을 둘러싼 인파가 약 50m에 걸쳐 이어졌고, 일부 구간에서는 대기 행렬이 다섯 줄까지 늘어섰다.검은 가죽 재킷 차림의 황 CEO가 모습을 드러내자 곳곳에서 “젠슨!”이라는 환호가 터졌다. 시민들은 휴대전화를 치켜들어 황 CEO를 촬영했고, 대만 국기를 들고 그를 기다리는 팬도 눈에 띄었다.그는 16일에는 일본 경제산업성이 주최하는 행사에 참석한다. 일본이 제조·로봇 산업을 겨냥해 추진하는 ‘피지컬 AI’와 자국 내 AI 개발·운용을 강화하는 ‘소버린 AI’가 주요 화두가 될 전망이다.특히 소프트뱅크와 NEC, 혼다, 소니그룹 등이 주축이 돼 설립한 국책 AI 기업 ‘노에트라’와 엔비디아의 협력 여부가 주목된다. 엔비디아는 세계 20여개국의 소버린 AI 개발에 참여하며 각국의 ‘국산 AI’를 새로운 수익원으로 공략하고 있다.