韓선 치킨, 日선 꼬치…젠슨 황, 도쿄 이자카야 ‘꼬치 회동’

세줄 요약
- 도쿄 이자카야서 일본 공급망 기업과 회동
- 아키하바라 행사장에 50m 인파와 환호
- 일본서 피지컬 AI·소버린 AI 협력 주목
日 공급망 기업 관계자들과 저녁 회동 ‘건배’
아키하바라엔 50m “젠슨!” 환호 인파 몰려
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15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원
9개월만에 일본을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15일 일본 도쿄의 꼬치구이 전문점에서 ‘꼬치 회동’을 가졌다. 한국 방문 당시 치킨집에서 국내 재계 총수들과 이른바 ‘깐부 회동’을 가진 데 이어 일본에서는 서민적인 분위기의 이자카야를 회동 장소로 택했다.
황 CEO는 이날 도쿄 아키하바라에서 열린 엔비디아와 세가의 협력 30주년 기념행사에 참석한 뒤 간다역 인근 돼지고기 꼬치구이 전문점 ‘야키톤 산키치 간다 기타구치점’으로 자리를 옮겼다. 저녁 자리에는 일본 공급망 관련 기업 관계자들이 참석했다.
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15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원
이곳은 돼지고기와 내장 등을 숯불에 구운 일본식 꼬치 요리 ‘야키톤’(やきとん)을 주로 파는 이자카야다. 1인당 가격대가 수천엔 수준으로, 직장인들이 퇴근길에 즐겨 찾는 곳이다.
황 CEO는 지난해 한국 방문 당시 서울 강남의 한 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 치킨과 맥주를 곁들인 ‘깐부 회동’을 가져 화제를 모았다. 당시 시민들과 사진을 찍고 치킨을 나눠 먹는 모습도 관심을 끌었다.
도쿄에서도 황 CEO의 인기는 뜨거웠다. 이날 세가 행사가 열린 아키하바라에는 행사 시작 전부터 취재진과 시민들이 몰렸다. 행사장 주변을 둘러싼 인파가 약 50m에 걸쳐 이어졌고, 일부 구간에서는 대기 행렬이 다섯 줄까지 늘어섰다.
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15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동’ 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원
검은 가죽 재킷 차림의 황 CEO가 모습을 드러내자 곳곳에서 “젠슨!”이라는 환호가 터졌다. 시민들은 휴대전화를 치켜들어 황 CEO를 촬영했고, 대만 국기를 들고 그를 기다리는 팬도 눈에 띄었다.
그는 16일에는 일본 경제산업성이 주최하는 행사에 참석한다. 일본이 제조·로봇 산업을 겨냥해 추진하는 ‘피지컬 AI’와 자국 내 AI 개발·운용을 강화하는 ‘소버린 AI’가 주요 화두가 될 전망이다.
특히 소프트뱅크와 NEC, 혼다, 소니그룹 등이 주축이 돼 설립한 국책 AI 기업 ‘노에트라’와 엔비디아의 협력 여부가 주목된다. 엔비디아는 세계 20여개국의 소버린 AI 개발에 참여하며 각국의 ‘국산 AI’를 새로운 수익원으로 공략하고 있다.
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