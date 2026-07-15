韓선 치킨, 日선 꼬치…젠슨 황, 도쿄 이자카야 ‘꼬치 회동’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

韓선 치킨, 日선 꼬치…젠슨 황, 도쿄 이자카야 ‘꼬치 회동’

도쿄 명희진 기자
도쿄 명희진 기자
입력 2026-07-15 19:36
수정 2026-07-15 20:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 도쿄 이자카야서 일본 공급망 기업과 회동
  • 아키하바라 행사장에 50m 인파와 환호
  • 일본서 피지컬 AI·소버린 AI 협력 주목
간다역 인근 2000~3000엔대 서민 이자카야
日 공급망 기업 관계자들과 저녁 회동 ‘건배’
아키하바라엔 50m “젠슨!” 환호 인파 몰려
이미지 확대
15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원
15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원


9개월만에 일본을 찾은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15일 일본 도쿄의 꼬치구이 전문점에서 ‘꼬치 회동’을 가졌다. 한국 방문 당시 치킨집에서 국내 재계 총수들과 이른바 ‘깐부 회동’을 가진 데 이어 일본에서는 서민적인 분위기의 이자카야를 회동 장소로 택했다.

황 CEO는 이날 도쿄 아키하바라에서 열린 엔비디아와 세가의 협력 30주년 기념행사에 참석한 뒤 간다역 인근 돼지고기 꼬치구이 전문점 ‘야키톤 산키치 간다 기타구치점’으로 자리를 옮겼다. 저녁 자리에는 일본 공급망 관련 기업 관계자들이 참석했다.

이미지 확대
15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원
15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동‘ 하기 위해 이동 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원


이곳은 돼지고기와 내장 등을 숯불에 구운 일본식 꼬치 요리 ‘야키톤’(やきとん)을 주로 파는 이자카야다. 1인당 가격대가 수천엔 수준으로, 직장인들이 퇴근길에 즐겨 찾는 곳이다.

황 CEO는 지난해 한국 방문 당시 서울 강남의 한 치킨집에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 치킨과 맥주를 곁들인 ‘깐부 회동’을 가져 화제를 모았다. 당시 시민들과 사진을 찍고 치킨을 나눠 먹는 모습도 관심을 끌었다.

도쿄에서도 황 CEO의 인기는 뜨거웠다. 이날 세가 행사가 열린 아키하바라에는 행사 시작 전부터 취재진과 시민들이 몰렸다. 행사장 주변을 둘러싼 인파가 약 50m에 걸쳐 이어졌고, 일부 구간에서는 대기 행렬이 다섯 줄까지 늘어섰다.

이미지 확대
15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동’ 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원
15일 일본 도쿄의 한 꼬치구이 전문점에서 공급망 관련 기업 관계자들과 ‘꼬치회동’ 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 도쿄 명희진 특파원


검은 가죽 재킷 차림의 황 CEO가 모습을 드러내자 곳곳에서 “젠슨!”이라는 환호가 터졌다. 시민들은 휴대전화를 치켜들어 황 CEO를 촬영했고, 대만 국기를 들고 그를 기다리는 팬도 눈에 띄었다.

그는 16일에는 일본 경제산업성이 주최하는 행사에 참석한다. 일본이 제조·로봇 산업을 겨냥해 추진하는 ‘피지컬 AI’와 자국 내 AI 개발·운용을 강화하는 ‘소버린 AI’가 주요 화두가 될 전망이다.

특히 소프트뱅크와 NEC, 혼다, 소니그룹 등이 주축이 돼 설립한 국책 AI 기업 ‘노에트라’와 엔비디아의 협력 여부가 주목된다. 엔비디아는 세계 20여개국의 소버린 AI 개발에 참여하며 각국의 ‘국산 AI’를 새로운 수익원으로 공략하고 있다.
글·사진 도쿄 명희진 특파원
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
젠슨 황 CEO가 일본에서 저녁 회동을 가진 참석자는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로