[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 17일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 17일

입력 2026-09-17 01:13
수정 2026-09-17 01:14
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36년생 : 좋은 기운과 복이 서서히 가까이 다가온다.

48년생 : 어려울 때 도움을 주는 귀인을 만나게 된다.

60년생 : 활기차게 움직이면 좋은 결과를 얻을 수 있다.

72년생 : 아직은 알맞은 때가 아니니 현 상태를 지켜라.

84년생 : 좋은 상황에서도 방심하면 손실이 생길 수 있다.

96년생 : 조급해하지 않고 준비하면 좋은 기회가 찾아온다.



37년생 : 오랫동안 만나지 못한 반가운 사람을 만난다.

49년생 : 능력을 인정받아 주변의 부러움을 살 수 있다.

61년생 : 외로움을 느낀다면 가까운 사람에게 연락하라.

73년생 : 새로운 일과 변화가 다가오니 준비를 철저히 하라.

85년생 : 장거리 여행은 피로와 수고만 늘어날 수 있다.

97년생 : 새로운 제안을 받더라도 조건을 충분히 검토하라.

호랑이

38년생 : 집안에 웃음과 기쁜 소식이 가득한 날이다.

50년생 : 노력한 만큼 보람과 만족을 얻을 수 있다.

62년생 : 오랫동안 바라던 일이 순조롭게 이루어진다.

74년생 : 애매한 관계나 약속은 확실하게 정리하라.

86년생 : 부족한 부분을 배우고 보완하면 발전할 수 있다.

98년생 : 모르는 것을 솔직히 묻고 배우면 실력이 향상된다.

토끼

39년생 : 기대하지 않았던 행운이 찾아와 기쁨을 얻는다.

51년생 : 답답했던 운의 흐름이 점차 좋아지기 시작한다.

63년생 : 매매나 계약은 진행이 늦어질 수 있으니 기다려라.

75년생 : 힘든 일이 있어도 인내하면 좋은 결과를 얻는다.

87년생 : 주변의 관심과 인기를 한 몸에 받을 수 있다.

99년생 : 새로운 모임에서 좋은 인상을 남기고 인기를 얻는다.



40년생 : 집안이나 가까운 사람에게 반가운 일이 생긴다.

52년생 : 가진 것을 과장하거나 허세를 부리지 마라.

64년생 : 가족이나 동료와의 균형이 깨지지 않도록 배려하라.

76년생 : 새로운 계획이 예상보다 순조롭게 진행될 수 있다.

88년생 : 인정을 받지 못해도 묵묵히 자신의 일을 하라.

00년생 : 다른 사람의 평가에 흔들리지 말고 실력을 쌓아라.

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41년생 : 작은 의견 차이도 다툼으로 번지지 않게 조심하라.

53년생 : 순간적인 판단이나 경솔한 행동은 삼가야 한다.

65년생 : 귀인의 도움이 있어 어려운 일을 해결한다.

77년생 : 금전적인 이익을 얻어 생활에 만족감이 생긴다.

89년생 : 기다리던 일이 이루어져 기쁜 하루가 된다.

01년생 : 선생님이나 선배의 조언을 받아 좋은 성과를 얻는다.



42년생 : 주변 사람의 존경과 신뢰를 받을 수 있다.

54년생 : 일의 성과와 금전적인 소득이 함께 커진다.

66년생 : 자신을 낮추고 겸손하게 행동하면 좋은 일이 생긴다.

78년생 : 운의 흐름이 점차 좋아져 걱정이 줄어든다.

90년생 : 추진하는 일이 원만하게 이루어질 수 있다.

02년생 : 노력한 만큼 좋은 평가와 성과가 따라온다.



43년생 : 행운과 실질적인 이익이 함께 찾아오는 날이다.

55년생 : 소극적으로 머물지 말고 적극적으로 움직여라.

67년생 : 가족 간의 대화와 화목에 더욱 힘써야 한다.

79년생 : 좋은 상황에서도 방심하면 손실이 생길 수 있다.

91년생 : 우연한 만남이 새로운 인연으로 발전한다.

03년생 : 새로운 친구와의 만남에서 좋은 자극을 받는다.

원숭이

44년생 : 사소한 시비나 말다툼을 만들지 않도록 조심하라.

56년생 : 마음이 허전하다면 가까운 사람과 시간을 보내라.

68년생 : 복잡한 감정을 정리하고 마음의 안정을 찾아라.

80년생 : 자신의 능력과 형편에 맞게 행동해야 한다.

92년생 : 먼 여행이나 무리한 이동은 다음으로 미루어라.

04년생 : 친구와의 갈등은 감정을 가라앉힌 뒤 대화하라.



45년생 : 사람과의 관계나 금전 문제를 분명히 정리하라.

57년생 : 기대하지 않았던 재물이나 소득이 생긴다.

69년생 : 집안에 웃음과 기쁨이 가득한 하루다.

81년생 : 원만한 인간관계를 위해 말과 행동을 배려하라.

93년생 : 시비가 예상되는 자리에서는 한발 물러서라.

05년생 : 친구들과의 관계에서 약속과 예의를 잘 지켜라.



46년생 : 걱정을 내려놓고 편안한 마음으로 하루를 보내라.

58년생 : 모든 일을 신중하게 판단하고 행동해야 한다.

70년생 : 새로운 성공으로 이어질 중요한 계기가 마련된다.

82년생 : 적극적으로 움직일수록 좋은 성과를 얻는다.

94년생 : 생각만 하지 말고 행동으로 옮기는 힘이 필요하다.

06년생 : 목표를 정했으면 주저하지 말고 꾸준히 추진하라.

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47년생 : 금전적인 이익을 기대하기 어려우니 재물을 지켜라.

59년생 : 노력에 비해 결실이 늦어도 포기하지 마라.

71년생 : 작은 일에서도 행운과 기쁨을 발견할 수 있다.

83년생 : 사실과 다른 오해나 누명을 받지 않도록 주의하라.

95년생 : 여행이나 장거리 이동은 삼가는 것이 좋다.

07년생 : 오해받지 않도록 자신의 생각을 분명히 설명하라.
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